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Futbol
Haber Giriş: 26.12.2019 - 19:57,Son Güncelleme:/

DÜZELTME VE ÖZÜR AÇIKLAMASI

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Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz’in, dün Hürriyet’e yaptığı özel açıklamalarda ‘taşra’ baskısında editöryal bir hata gerçekleştirilmiştir.

Sarı kırmızılı kulübün başkanı Mustafa Cengiz, 28 aralık 2018’de Kulüpler Birliği’nin yaptığı bildiriyi resmi web sitesinde yayınlayan 8 kulübü kast ederek ‘ Firavun’un laneti gibi bu 8 takımın 3’ü küme düştü’ ifadesini kullanmıştır.

Ancak Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz’in kast ettiği kulüpler arasında Sivasspor kulübü yer almamaktadır.

Söz konusu bildiriyi yayınlayan kulüpler Fenerbahçe, Beşiktaş, Bursaspor, Erzurumspor, Akhisarspor, Yeni Malatyaspor, Kayserispor ve Konyaspor’dur.

Düzeltir, özür dileriz

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