Dursun Özbek'in yönetim listesi belli oldu

Galatasaray'da olağanüstü genel kurulda sarı-kırmızılılar yeni dönem başkanını seçecek. 13-20 Ocak'ta gerçekleştirilecek olan seçimde, Mustafa Cengiz ile Dursun Özbek başkanlık için yarışacak.
İşte Dursun Özbek'in yönetim listesi:
Özkan Olcay, Nasuhi Sezgin, Ali Yüce, Mehmet Dedeoğlu, Osman Kocaman, Cevat Genç, Ahmet Cebeci, Ural Aküzüm, İsmail Sarıkaya, Mehmet Onur Tan, Can Topsakal, Serdal Koç, Murat Atay, Burçin Arslan, Ozan Oral
Mustafa Cengiz'in listesiGalatasaray'da 13-20 Ocak'ta gerçekleşecek olan olağanüstü genel kurulda başkan adayı olan Mustafa Cengiz'in yönetim listesi ortaya çıktı.
İşte adayların tam listeleri:
BAŞKAN ADAYI
6602 Dursun Aydın Özbek
YÖNETİM KURULU ASIL ÜYE ADAYLARI
5366 Özkan Olcay
6939 A.Nasuhi Sezgin
6532 Osman Kocaman
8993 Mehmet Dedeoğlu
9461 Can Topsakal
11359 Ahmet Cebeci
11671 İsmail Sarıkaya
11982 H.Murat Atay
12281 Ural Aküzüm
13415 Ali Yüce
YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYE ADAYLARI
10771 Mehmet Onultan
13004 Cevat Genç
13443 Burçin Aslan
14393 Serdal Koç
16207 Ozan Oral
DENETİM KURULU ASIL ÜYE ADAYLARI
6886 Cengiz Ergani
9572 Selim Önen
11026 Levent Yaz
DENETİM KURULU YEDEK ÜYE ADAYLARI
12211 Tolga Erem
13000 Ahmet Tirali
15371 Coşkun Aras
SİCİL KURULU ASIL ÜYE ADAYLARI
6514 İ.Serdar Eder
6827 Çetin Öztürk
7593 Hayri Gürkan Eliçin
8377 Ali Tüzmen
8934 A.Esat Tansev
9624 Özcan Karamahmutoğlu
11143 Hakan Melek
SİCİL KURUL YEDEK ÜYE ADAYLARI
7782 Nihal Özfırat
8924 Ömer Faruk Dak
12437 Jano Kasal
DİSİPLİN KURULU ASIL ÜYE ADAYLARI
3794 Oğuz Evrenos
3814 Okan Tekinşen
4052 Cemal Burnaz
4495 Oral Yılmaz
4636 Celal Emon
5348 Can Baydarol
7628 Hakan Ünsaler
DİSİPLİN KURULU YEDEK ÜYE ADAYLARI
4903 Mustafa Tanrıyar
5524 Ahmet Kaya Kimyacı
5546 Hakkı Derya Göbelek
6720 Zafer Kural
7742 Vedat Gürer
BAŞKAN ADAYI
10649 Mustafa Cengiz
YÖNETİM KURULU ASIL ÜYE ADAYLARI
4024 Celal Açar
4581 Ahmet Sabri Şenkal
5157 Acar Baltaş
6718 Nejat Güney
7310 Okan Böke
7552 Adil Araboğlu
10450 Emre Erdoğan
11576 Cenk Soyer
12864 Hacı Hüseyin Toprak
15985 Ahmet Ünal Çeviköz
YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYE ADAYLARI
7228 Mahmut Recevik
8761 Mehmet Ömer Cansever
9348 Dinç Üner
11797 Erol Özmandıracı
14005 Arif Badur
DENETİM KURULU ASIL ÜYE ADAYLARI
10655 İbrahim Anıl
13857 Emir Otluoğlu
15383 Reha Ünsay
DENETİM KURULU YEDEK ÜYE ADAYLARI
10985 Zeki Kadirbeyoğlu
13749 Hayim Pinto
15498 Başar Gündüz
SİCİL KURULU ASIL ÜYE ADAYLARI
6019 Ali Kunter Akyürek
7215 Celal Ahmet Kalafatoğlu
7338 Faik Süleyman Camat
8054 Selçuk Erdoğmuş
9120 Sedat Besen
10639 Çağatay Cervatoğlu
10728 Birsen Gonca Sarış
SİCİL KURUL YEDEK ÜYE ADAYLARI
9021 Leyla Açar
9925 Tayfun Ayrancı
11802 Abdullah Günhan Aksoy
DİSİPLİN KURULU ASIL ÜYE ADAYLARI
4277 Yıldırım Baysal
4645 M. Ömer Akad
4840 Ayhan Yeğinsu
5303 Ertuğrul Cem Emiroğu
7136 Tayfun Akçay
8440 Haşmet Akın Ketenci
8785 Mehmet Süha Balın
DİSİPLİN KURULU YEDEK ÜYE ADAYLARI
4191 Ali Salih Özçakır
6898 Metin Evrim
7652 Turgut Bilgin
9003 Süleyman Müdüroğlu
9031 Necati Tunç Şengül