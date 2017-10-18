Dev maç öncesi ortamın gerilmesini istemeyen Başkan Dursun Özbek, yöneticileri Fenerbahçe derbisi hakkında açıklama yapmamaları yönünde uyardı.
Saha dışında tansiyonun yükselmesinin Galatasaray’ı olumsuz etkileyeceğini düşünen Başkan Özbek’in, “Takım çok iyi gidiyor. Oyunculara ve teknik heyete güvenim tam. Biz yönetim olarak konuşmayalım, bırakalım pazar günü sahada futbolcularımız konuşsun” dediği öğrenildi. Özbek’in yönetimle birlikte derbi öncesi takıma moral yemeği vermesi bekleniyor.(Sabah)