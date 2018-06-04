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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
DHA
04.06.2018 - 10:14, Son Güncelleme:

Dünya Ali Koç'u konuştu! Fenerbahçe'nin önderi...

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Dünya Ali Koç'u konuştu! Fenerbahçe'nin önderi...

Fenerbahçe Seçimli Olağan Genel Kurulu sonucunda Ali Koç'un başkan seçilmesi dış basında da büyük yankı buldu.

The New York Times gazetesi, "Fenerbahçe başkanını Ali Koç olarak seçti" başlığını attığı haberde, Türkiye'nin köklü ailesinin üyesi ve en büyük şirketlerinden birinin başkanı olan Ali Koç'un seçimleri Aziz Yıldırım'ın önünde % 75'lik bir oy farkıyla kazandığını belirtirken,
1998 yılından beri başkan olan Aziz Yıldırım'ın yönetimindeki Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon ligi ikinci bitirerek Şampiyonlar Ligi Play-off'larında yer alacağı ifade edildi.

MANŞETLERE ÇIKTI
Fransa basınından France 24 kanalı ise, "20 yıl sonra Türk zengin iş adamı Fenerbahçe'nin önderi" başlığını kullandı. Fenerbahçe'nin yeni başkanının zengin sanayici ve iş adamı Ali Koç olduğu vurgulanırken, Ali Koç'un 16 bin 092 oy alarak 4 bin 644 oy alan Aziz Yıldırım'ın önünde seçimi kazandığı ve Fenerbahçe'nin 37. başkanı olduğu dile getirildi.
Aziz Yıldırım yönetiminde 6 kere lig Şampiyonluğu yaşayan Fenerbahçe'nin Avrupa'da ise başarılı olamadığı da belirtildi.
Öte yandan kadın ve erkek basketbol takımının 2017 yılında Avrupa'ya damga vurduğu ifade edilen haberde, "Skandal'ın gölgesinde" başlığı ile de 3 Temmuz sürecinde yaşananlara yer verildi.

REKOR VURGUSU
The Global Post da, Türkiye'nin zengin alilerinden birinin üyesi olan Ali Koç'un Fenerbahçe'nin 37. başkanı olduğunu ve seçimde 20 bin 736 oyun 16 bin 092'sini alarak farklı şekilde seçimi kazandığına vurgu yapıldı.
Ayrıca haberde, 1998 yılında beri Başkanlığını yapan Aziz Yıldırım'ın ve yönetiminin 6 kez lig şampiyonluğu yaşadığı dile getirildi.

İşte Ali Koç'un başkan seçildikten sonraki konuşması!Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, stattaki kürsüde ilk açıklamasını yaptı. "Allah doğrunun yanında oldu, iyilik kazandı" diyen Koç, Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe'nin efsanesi olduğunu dile getirdi.
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