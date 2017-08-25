Down Sendromlu çocuklara passolig engeli

Galatasaray - Sivasspor maçı öncesi yaşanan bir olay herkesi üzdü... Galatasaray - Sivasspor maçını Galatasaray'ın davetlisi olarak izlemek isteyen Down Sendromlu çocuklar ve yanlarındaki refakatçi aileleri passolig kartları olmadığı için maça giremedi.

Olayın perde arkası iddialara göre şöyle:

Galatasaray Kulübü, Avrasya Özel Çocuklar Derneği'nde eğitim gören down sendromlu çocuklar ve ailelerini Sivasspor maçında locada ağırlayacaktı. Dernek çocuklar ve aileler için hazırlık yaptı, araç ayarlandı.

TFF ise bugünkü maç öncesi kulübe saat 16.30'da yasa gereği stadyumlara yerli-yabancı Passolig'i olmayan hiç kimsenin alınmayacağını bildiren yazıyı gönderdi.

Down sendromlu çocuklar ve aileleri için kalan sürede çözüm bulunamadı.Bu nedenle çocuklar ve aileleri stadyuma giremedi.

Aileler çocukların çok üzüldüğünü belirtti.

BAKANLIK DEVREYE GİRDİ

Yaşanan olay sonrası Bakanlık devreye girdi. Aileler evlerine gittiği için çocukların bugünkü maça yetişmesinin zor olduğu belirtiliyor. Çocukların ileriki bir maçta ağırlanacağı bildiriliyor.

Dernek yetkilileri ise Galatasaray'ın elinden geleni yaptığını söylüyor, "Down sendromlu çocukların bankamatik özelliği taşıyan bir kart taşıyamayacağı" belirtiliyor.