Domagoj Vida, Tottenham kancası!
İngiliz ekibi Tottenham Beşiktaş’ta performansı giderek yükselen Hırvat oyuncusu Domagoj Vida'yı transfer listesine aldı.
Özellikle ligin 2. yarısında müthiş bir performans gösteren Hırvat futbolcunun İngiliz kulüplerinden Tottenham'ın radarına girdiği öğrenildi.
Teknik Direktör Mauricio Pochettino'nun yöneticilerden sezon sonunda Domagoj Vida'nın alınmasını istediği iddia edildi.
Tottenham'ın gelecek sezon güçlü bir kadro kurmak istediği ve bu nedenle kadroyu güçlendirmek için kesenin ağzını açtığı gelen bilgiler arasında yer alıyor.
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