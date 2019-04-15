Cüneyt Çakır'a Şampiyonlar Ligi'nde dev maç
FIFA korkartlı Süper Lig hakemimiz Cüneyt çakır Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde yöneteceği maç belli oldu.
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Cüneyt Çakır, 17 Nisan 2019 Çarşamba günü Manchester City-Tottenham arasında oynanacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçını yönetecek.
İngiltere'nin Manchester şehrindeki City of Manchester Stadyumu'nda oynanacak ve saat 22.00'de başlayacak olan maçta Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Artur Soares Dias olacak.
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