Kartal ikinci devrelerde yüksekten uçuyor
Siyah-beyazlı takım, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde son 3 sezonda Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarılarında daha çok puan topladı.
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Medipol Başakşehir'i 2-1 mağlup eden Beşiktaş, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde son 3 sezonunun ikinci yarılarında daha başarılı performans sergiledi. Siyah-beyazlı ekip, görevinde 4. yılını geçiren Güneş yönetiminde bu sezonun ikinci yarısında büyük hayal kırıklığı yaşatırken, ikinci devrede bambaşka bir görüntüye büründü. Beşiktaş, Süper Lig'in ilk yarısındaki 17 maçta 7 galibiyet ve beşer beraberlikle yenilgi alarak 26 puan toplayabildi.
Beşiktaş, sezonun ikinci devresinde oynadığı 11 maçta ise ilk bölümdeki performansını geride bırakmayı başardı. Beşiktaş, söz konusu periyotta 8 galibiyet ve 3 beraberlikle 27 puana ulaştı. İlk yarıda 28 gol atabilen siyah-beyazlılar, ikinci yarının 11 mücadelesinde ise fileleri 32 kez havalandırdı.
- Geçen sezon da ikinci yarıda coşmuştu
Güneş yönetiminde geçen sezonu ilk yarısında yine beklentilerin uzağında kalan Beşiktaş, ikinci yarıda büyük yükseliş göstermişti. Söz konusu sezonun ilk yarısında 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 yenilgiyle 30 puan elde eden Beşiktaş, ikinci devrede ise 13 galibiyet, ikişer beraberlik ve mağlubiyetle 40 puan elde etti. Geçen sezonun ilk yarısında 29 gol atabilen siyah-beyazlılar, ikinci yarıda 40 gole ulaştı.
- 2016-2017 sezonunda da aynısını yaptı
Siyah-beyazlı ekip, şampiyon olduğu 2016-2017'de de benzer görüntü sergiledi. 2016-2017 sezonun ilk yarısında 11 galibiyet, 5 beraberlik ve bir yenilgiyle 38 puan toplayan Beşiktaş, ikinci yarıda 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgiyle 39 puan elde etti. Söz konusu sezonun ilk 17 maçında 30 gol atabilen siyah-beyazlı ekip, ikinci yarıda ise 43 kez fileleri havalandırdı.
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