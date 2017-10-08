Dolunay'da yüzdüler

Üç gün süren yarışlarda 1270 katılımcı yer aldı. Türkiye’de ilk kez gece ‘dolunay’ yarışı (500 metre) yapılırken, 1500, 3000 ve 6000 metre maraton ile 4*500 bayrak yarışları da yapıldı. Yalıdağ mevkiindeki Hapimag Sea Garden Otel’in yer aldığı Geren Koyu’nda düzenlenen şampiyonaya Avustralya, Amerika, Yunanistan, Ukrayna ve Mısır gibi ülkelerden de katılım oldu.

Ayrıca Koruncuk Vakfı yararına Sadettin Saran, Mümtaz Tahincioğlu gibi bazı şirketlerin CEO’ları ile Eski Türkiye güzeli (1992) ve eski mili sporcu Özlem Kaymaz, Cem Ceminay gibi ünlü kişilerin katıldığı 50 metre yüzme yarışı düzenlendi.

Gazetemizin Seyahat Eki Yayın Yönetmeni Serkan Ocak da Hürriyet adına Koruncuk Vakfı özel yarışına ve 6000 metre maraton yarışına katıldı.

6000 metre birincisi Bayanlarda Bige Vardar olurken, ikincisi Senem Ülker, üçüncüsü Seda N. Kansuk oldu. Erkeklerde Emrah Özsevim birinciliği göğüslerken, ikinci Emrah Gemicioğlu, üçüncü ise Anton Kort oldu.