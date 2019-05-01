"Dirar'a o maçta neden kart göstermedin?"
İşte herkesin merak ettiği o çarpıcı sözler...
G.Saray Teknik Direktörü, tahminlerin aksine Konya maçını değil, 27. haftadaki A.Gücü-F.Bahçe karşılaşmasındaki Dirar-Pinto mücadelesini sordu. Dirar o pozisyonda sarı kart görseydi bir sonraki hafta G.Saray derbisinde oynamayacaktı.
G.SARAY, 0-0 biten A.Konya maçında sadece 2 puan kaybetmekle kalmadı, avucunun içine kadar gelen liderlik fırsatını da kullanamadı. Karşılaşma sonrası en çok konuşulan konu ise teknik direktör Fatih Terim’in sahaya girerek, hakem Mete Kalkavan’a bir şeyler söylemesiydi. Oldukça öfkeli olduğu gözlenen Terim tepkisini dile getirirken, hakem Kalkavan sadece dinlemekle yetindi. Olayı izleyen herkes, Terim’in Konya maçı ile ilgili bir şeyler söylediği kanaatindeydi. Oysa ki gerçek başkaydı...
Kalkavan o pozisyonda eleştirilmişti
TERİM’in Kalkavan’a, ligin 27. haftasında yönettiği A.Gücü-F.Bahçe maçını hatırlatarak, “Bakın, temsilci de burada. Size hakaret etmiyorum, küfür etmiyorum, bir tek soru soracağım: A.Gücü-F.Bahçe maçında Dirar’a neden sarı kart göstermedin?” dediği öğrenildi.
Terim’in dikkat çektiği pozisyon Dirar ile Pinto arasında yaşanmış, Kalkavan, rakibinin ayağına basan F.Bahçeli oyuncuya sarı kart göstermediği için eleştirilmişti. Dirar kart görseydi cezalı duruma düşecek ve bir sonraki hafta 1-1 biten G.Saray derbisinde oynamayacaktı.
iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle