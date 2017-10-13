Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup oldu. Bu maçın ardından ünlü spor yorumcusu Rıdvan Dilmen değerlendirmelerde bulundu.

Ünlü spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın Gençlerbiliği'ne kaybetmesinin ardından değerlendirmelerde bulundu. İşte Dilmen'in açıklamalarından satır başları:

2 yıldır en çok deplasman puanı alan Beşiktaş bir maç kazanabildi bu sezon şimdiye kadar. Oyuncular metal açıdan, fiziki açıdan fazla yorgun. Beşiktaş ikinci yarıda Quaresma ve biraz da Caner ile puan almaya çalıştı. Eğer maçı o dakikalarda durduruyorsan oynatman lazım sonra. Tolgay'ın sakatlandığı pozisyon.90+3'te. Bir iki dakika önemlidir futbolda.

Beşiktaş, inşallah Şampiyonlar Ligi'ne kadar toparlar. Lens ve Negredo henüz sınavı geçemedi. Talisca gününde değildi. Haftaya Başakşehir. Sonra Şampiyonlar Ligi. Kolay değil. Takımda tutukluk var. Canlı değiller. Beşiktaş sezon başını iyi geçirmedi. Ben bunu düşünüyorum. Fizik olarak eski kuvveti yok Beşiktaş'ın.

Milli Takım'dan dönen oyuncular iyi dönmedi. Negredo, Medel, Lens katkı sağlayamadı henüz takıma. Ve takım yıprandı. Henüz 8. hafta. Ama toparlanamazlar mı? Toparlanırlar. Zorlu bir süreç. Beşiktaş sallanmaz diye düşünüyordum. Bireysel anlamda da takım anlamında aynı değiller. Pirana gibiydiler. Şimdi değiller.

Güçlü bir Beşiktaş yok. Negredo gidemiyor. Lens yalpalayarak gidiyor. Lens 90 dakika oynayamaz. Atiba ahtapot gibi diyorduk. Şimdi o da yok. Yaşı belli. 2 yıldır herhalde Beşiktaş'ın deplasmanda bu kadar puan kaybettiğini görmemişizdir galiba.

Ben olsam bu maç Oğuzhan'ı dinlendirirdim. Ama Şenol hoca değişiklik olarak yapması gerekenleri yaptı. Beşiktaş hızlı, tempolu oynardı bu yok. Ve arzulu oynardı Beşiktaş, bu da yok. Bu da çok önemli. 2 temel eksiği bu.

Mesut Özil kesinlikle gelmeyi düşünmüyormuş

Dilmen, yorumlarının son bölümünde Mesut Özil haberlerine değindi ve şunu söyledi:

Birkaç gündür Mesut Özil haberlerini okuyorum. Ben Mesut Özil ile görüştüm. Kesinlikle Türkiye'ye gelmeyi düşünmüyormuş