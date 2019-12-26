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Futbol
26.12.2019 - 13:30, Son Güncelleme:

Yayın müjdesi! Süper Lig maçları ücretsiz...

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Yayın müjdesi! Süper Lig maçları ücretsiz...

Süper Lig'de 17. haftanın perdesi 27 Aralık Cuma akşamı oynanacak Beşiktaş - Gençlerbirliği maçıyla açılacak. Digiturk, 27 Aralık – 1 Ocak döneminde film, dizi ve spor kanallarını tüm üyelerine açtı.

Süper Lig'de 17. hafta heyecanına sayılı günler kala yayıncı kuruluş Digiturk'ten futbolseverlere yeni yıl hediyesi geldi.

27 Aralık Cuma gününden itibaren 1 Ocak Çarşamba günü gece 24.00’e kadar bütün spor kanalları, tüm üyelere açık olacak.

Tüm üyeler ayrıca beIN CONNECT üzerinden de Digiturk’ün spor kanallarına erişebilecek. 

Süper Lig 17. hafta maçları ücretsiz

Ayrıca Süper lig maçları ve EuroLeague heyecanı, yeni yıl haftası boyunca Digiturk ekranlarında olacak. Tüm Digiturk üyelerinin yılbaşı hediyesi kapsamında izleyebileceği karşılaşmalardan öne çıkanlar ise şöyle:

Beşiktaş – Gençlerbirliği (27 Aralık): 20.30 beIN Sports 1

Ankaragücü - Denizlispor (28 Aralık): 15:00 beIN Sports 1

Başakşehir - Kasımpaşa (28 Aralık): 17.30 beIN Sports 2

Trabzonspor-Kayserispor (28 Aralık): 17.30 beIN Sports 1

Galatasaray – Antalyaspor (28 Aralık): 20.00 beIN Sports 1

Sivasspor - Göztepe (29 Aralık): 14:00 beIN Sports 1

Alanyaspor-Konyaspor (29 Aralık): 16:30 beIN Sports 2

Gaziantep FK - Yeni Malatyaspor (29 Aralık): 16:30 beIN Sports 1

Rizespor – Fenerbahçe (29 Aralık): 19.00 beIN Sports 1

Fenerbahçe Beko- Valencia Basket (27 Aralık): 20.45 beIN Sports 3

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Yayın müjdesi Süper Lig maçları ücretsiz...


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