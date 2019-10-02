Diego Costa'nın yeni adresi Katar oluyor!
İspanya La Liga takımlarından Atletico Madrid'in golcü futbolcusu Diego Costa'nın devre arasında Katar'a transfer olacağı iddia edildi.
Atletico Madrid'in İspanyol golcüsü Diego Costa için sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı. İspanyol AS gazetesinin haberine göre Katar Ligi'nde mücadele eden Al Rayyan, devre arası transfer döneminde Costa'yı transfer etmek için düğmeye bastı.
Atletico Madrid'in 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan Costa'yı satmak istemediği ancak Katar'dan gelen teklifin oldukça cazip olduğu belirtildi.
30 yaşındaki İspanyol futbolcu da kendisine iyi bir maaş teklif eden Al Rayyan'ın teklifine sıcak bakıyor.
Katar ekibi, yaz transfer döneminde de Mario Mandzkuic ile anlaşma noktasına gelmiş ancak transferi tamamlayamamıştı.
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