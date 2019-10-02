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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
02.10.2019 - 11:01, Son Güncelleme:

Simeone'den Joao Felix'e Arda Turan ve Diego Ribas benzetmesi

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Simeone'den Joao Felix'e Arda Turan ve Diego Ribas benzetmesi

İspanya'nın Atletico Madrid takımının teknik direktörü Diego Simeone, Portekizli futbolcu Joao Felix'in oynatıldığı mevki ile ilgili gelen eleştirilere karşı Arda Turan ve Diego Ribas örneğini verdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda dün akşam oynanan maçta deplasmanda Lokomotiv Moskova'yı 2-0 yenen Atletico Madrid'in Arjantinli teknik direktörü Simeone basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Atletico Madrid'in 126 milyon avro karşılığında Benfica'dan transfer ettiği 19 yaşındaki Joao Felix'in oyun mevkisini ikinci forvetten sağ kanata kaydıran Simeone, bu kararıyla ilgili soruları Arda Turan ve Diego Ribas örneklerini vererek cevapladı.

Simeone, "Joao Felix'in bizim takıma gelene kadar ikinci forvet olarak oynamaktan çok rahat olduğuna eminim ve biz onu kanada aldık. Bu mevkide oynamak kolay değil, çünkü sadece oyunu değil takımın durumunu da kontrol etmelisin. Kanattan boşlukları doldurabilir, asist yapabilir ve oyun vizyonu ile bize fırsatlar verebilir. Onu kanatta oynatarak belki savunmada zorlanabiliriz ama bunu daha önce Diego Ribas ve Arda Turan ile yaptık. Koşuyorlardı ve kazanıyorduk." diye konuştu.

Şu anda Medipol Başakşehir takımında forma giyen 32 yaşındaki Arda Turan, 2011-2015 yıllarında Atletico Madrid'de oynamış ve teknik direktör Simeone ile bir lig şampiyonluğu, bir Kral Kupası, bir de İspanya Süper Kupası kazanmıştı.

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