Didier Deschamps: Şenol Güneş'i iyi tanıyorum

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriDidier Deschamps: Şenol Güneş'i iyi tanıyorum
GeriFutbol Didier Deschamps: Şenol Güneş'i iyi tanıyorum
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
DHA
07.06.2019 - 19:34, Son Güncelleme:

Didier Deschamps: Şenol Güneş'i iyi tanıyorum

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Didier Deschamps: Şenol Güneş'i iyi tanıyorum

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası H Grubu 3'üncü maçında yarın Konya'da A Milli Takım'ın konuğu olacak Fransa'da teknik direktör Didier Deschamps ve oyunculardan Hugo Lloris basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Yarın ki maçta Kante'nin yerine kimin görev alacağı sorulan Deschamps, "Kante burada bizimle değil ancak başka seçeneklerimiz var. Yarın akşam maç başladığında da bu seçenekleri nasıl değerlendirdiğimizi de hep birlikte göreceksiniz" dedi.

"MBAPPE'Yİ BİR POZİSYONA HAPSETMEK DOĞRU DEĞİL"

Mbappe'nin farklı pozisyonlarda etkili olabildiğini ifade eden Deschamps, "Bu soruya birkaç kez cevap verdim. Farklı pozisyonlar ve sitemlerde oynayabiliyor. Etkili bir oyuncu. PSG ve Monaco'da bunu gördük. Onu bir pozisyona hapsetmek doğru değil. Nerede oynarsa oynasın, etkili olabilen bir oyuncu" diye konuştu.

"COMAN FİNALİ İYİ YAPTI"

Bayern Münih ile şampiyonluk yaşayan Kingsley Coman'ın performansının sorulması üzerine Deschamps şöyle konuştu: "Coman, Dünya Kupası'ndan önce sakatlanmıştı. Bu baharda da bir sakatlık yaşadı. Ancak son döneme iyi girip, iyi bir final yaptı. Goller atıp, asistler yaptı. Oyuna tempo getiren bir oyuncu. Bolivya maçında da bunu gördük. Onu iki kenarda da kullanabiliyoruz" şeklinde konuştu.

"BURAYA GELENLER TUTKULU TARAFTARLARLA KARŞILAŞIYOR"

Daha önce oyuncu olarak Türkiye'ye geldiği hatırlatılan Deschamps, "İki dönem arasında değerlendirmek yapmam ne doğru olur, bilemiyorum. Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Milli maçlarda buraya gelen takımlar burada tutkulu bir taraftar kitlesiyle karşılaşıyor. Yarın ki hava durumunu da göz önünde bulundurursak burada epey ateşli, sıcak bir atmosfer olacak" ifadelerini kullandı.

"MBAPPE'Yİ TEDBİR AMAÇLI OYUNDAN ALDIK"

Bolivya maçında sakatlanarak oyundan alınan Mbappe'nin durumunun iyi olduğunu söyleyen tecrübeli teknik adam, "Bolivya maçında Mbappe'yi tedbir amaçlı oyundan aldık. Daha sonra takımla çalıştı. Bugün de takımla kısa bir antrenman yapacak. Herhangi endişemiz yok" dedi.

"KANTE DİZİNDE AĞRI HİSSETTİ"

Yarın maçta forma giyemeyecek Kante hakkında da konuşan Deschamps, "Kulüp tarafından baktığınız zaman final oynuyorsunuz ve elinize Kante gibi bir oyunu varsa sahada olmasını istersiniz. Kante sahada her şeyini veren birisi. Dizinde bir rahatsızlığı vardı. Bu riski yükseltmeye gerek yoktu. Dün yaptığı denemede de ağrı hissedince biz de onu buraya getirmedik" şeklinde konuştu.

"BURAK VE HAKAN GİBİ İLGİNÇ FUTBOLCULARI VAR"

Türkiye'nin Burak Yılmaz, Hakan Çalhanoğlu gibi iyi isimlere sahip olduğuna dikkat çeken Deschamps, "Şenol Güneş'i iyi tanıyorum. Beşiktaş'ta üst üste yaşadığı 2 şampiyonluk var. Daha önce dünya 3'üncülüğü yaşadı. Deneyimli bir teknik adam. Bir gençleştirme yapıyor. 2 maçta genç bir takım gördük ancak olgun futbol oynayan bir takımlar. İlginç oyuncuları var. Burak Yılmaz gibi, Hakan Çalhanoğlu gibi ciddi tehdit oluşturan oyunculara sahipler. Belli ki onlar da oyun planında önemli yer tutuyorlar" diye konuştu.

"SEZONUN BU DÖNEMİNDE MAÇ OYNAMAK HER TAKIM İÇİN ZOR"

Sezon sonunda böyle maçları oynamanın zorluğuna dikkat çeken Deschamps, "Sezonun bu döneminde maç oynamak her takım için zor. Çünkü, ligler farklı dönemlerde sona erdi. İki taraf için de zor maç olacak. Ancak bu bir bahane oluşturamaz. Aynıları Türkiye için de geçerli. Bu maç öncesinde biz 1, Türkiye iki hazırlık maçı oynadı. Dediğim gibi bu iki taraf için de bir bahane olamaz" dedi.

"FRANSA İÇİN ÖNEMLİ BİR AKŞAM"

Fransa Kadın Milli Takımı hakkında da konuşan tecrübeli teknik adam, "Onlar için önemli bir akşam. Akşam yemeğinde biz de takım olarak bir araya gelip onlara desteğimizi vereceğiz. Corinne Diacre, yeteli deneyime sahip. Benim ona tavsiye vermem doğru olmaz. İkimizin farklı çalışma alanları var" diye konuştu.

"FİNAL KAYBETMEK OLDUKÇA ÜZÜCÜ"

Şampiyonlar Ligi finalinde Liverpool'a kaybeden Hugo Lloris'in durumu sorulan Deschamps, "Tabii ki finali kaybetmek oldukça üzücü. 24 saat sonra bizimle oldu. Yarın ki maç onun için fırsat olacaktır. Böyle bir kayıptan sonra böyle bir maçta fırsat olabillir. Deneylim bir oyuncu. Bunun üstesinden gelmekte sorun yaşamayacaktır" ifadelerini kullandı.

Grubun liderliği için favori olduklarını belirten Hugo Lloris, "Grubu analiz ettiğiniz de liderlik için favori biziz. Türkiye çok büyük geleneği olan bir ülke İzlanda bir dinamik yakaladıç Yarın oynadığımız maç önemli. Liderlik ve ikincilik anlamında önemli. Burayı tayin edici bir maç olabilir" dedi.

LLORIS: YARIN ZOR BİR ATMOSFER OLACAK

Rusya'daki yaşadıkları dünya şampiyonluğunun ardından önemli maçlara çıktıklarını ifade eden Lloris, "Dünya Kupası'ndan sonra Uluslar Ligi'nde de önemli maçlar aldık ancak orada istediğimi sonuçları, sınamayı elde edemedik. Artık bütün konsantrasyonumuzu eleme gruplarına vereceğiz. Yarın burada zor atmosfer oluşacak. Yeni bir teknik adamları var. Çok büyük, arzulu taraftarları var. Türkler futbolu çok seviyor. Ligin seviyesi de bunu gösteriyor. Burada işi sıkı tutmaya çalışacağız" diye konuştu.

"BU MAĞLUBİYETLERİ HAZMETMEK ZAMAN ALIYOR"

Şampiyonlar Ligi finalinde Liverpool karşısında aldıkları mağlubiyet hatırlatılan Lloris, "Bu tür mağlubiyetleri hazmetmek zaman alıyor. Aynısını EURO 2016'da da yaşadım. Bizler profesyoneliz. İşimizi profesyonel ve ciddi yapmamız gerekiyor. Takım içindeki atmosferde böyle gözüküyor" şeklinde konuştu.

"TAKIMIN SON MAÇTAKİ ARZUSU İYİYDİ"

Grupta oynanan her maçın farklı zorluları olduğuna dikkat çeken Lloris, "Tüm maçlar zor. Burada işimizi ciddi yapıp, en iyi şekilde maça çıkmamız gerekiyor. Takım bunu yapmaya çalıştı. Son hazırlık maçında takımın arzusu çok iyiydi. Yarınki maç eleme maçı olduğu için farklı olacak. Ancak aynı durumun yarın ki maça da yansıyacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"ŞENOL GÜNEŞ, DÜNYA KUPASINDA BAŞARILI OLMUŞ BİRİSİ"

Kendileri için en iyi hazırlığın kendi taktiklerine odaklanmak olacağını söyleyen Lloris, "Maça henüz 24 saat var. Rakibimizi analiz ediyoruz. Yeni bir teknik direktörleri var. Dünya kupasında başarılı olmuş birisi. Bunun takımına pozitif etkisi olacaktır. Onlar da bu gruptan çıkmak istiyorlar. Biz de dünya şampiyonuyuz. İyi bir maç olacak gibi görünüyor. Bizim için en iyi hazırlık taktiğimize odaklanıp, hocamızın bizim için çizeceği oyun planına sadık kalmak" dedi.

"AVRUPA'DA BENZER ATMOSFERLERDE OYNADIK"

Yarın Konya'da oluşacak atmosferin Türkiye'nin motivasyonunu yükselteceğine vurgu yapan tecrübeli kaleci, "Buradaki atmosferi ilk defa yaşayacağız. Onun için bazı şeyleri maçtan sonra konuşmak daha kolay olur. Avrupa'da benzer atmosferlerde maça çıkıyoruz. Buradaki atmosfer Türkiye'nin motivasyonunu yükseltecektir. Yarın kazanan grupta ilk sırayı alacak. Bu da onları motive edici bir durum olacaktır" diye konuştu.

"KANTE ÖNEMLİ BİR OYUNCU"

Sakatlığı sebebiyle yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek N'Golo Kante ile ilgili dek konuşan Lloris, "Kante bizim için çok önemli bir oyuncu. O olmasa da yarın forma giyecek çok tecrübeli oyuncular var. Kim oynarsa oynasın onun için değişik bir maç olacak. Az önce de söyledim değişik bir atmosfer bizi bekliyor" şeklinde konuştu.

"UMARIM SONUNA KADAR GİDERLER"

Bu akşam başlayacak olan Kadınlar Dünya Kupası'nda yer alacak Fransa takımıyla ilgili düşüncelerini de aktaran Lloris, "İki takım geçen hafta birlikte yemek yediler. Ben orada olamadım. Bu bir açılış maçı. Orada da deneyimli oyuncular var. Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde ve daha yüksek turnuvalarda forma giymiş isimler var. Fransız halkının tüm desteği onlarla olacak. Umarım sonuna kadar devam edecekler. Biz de akşam yemeğinde bir araya gelerek takım olarak onları izleyeceğiz" dedi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Didier Deschamps: Şenol Güneş'i iyi tanıyorum
Erol Bedir: "Hikmet Karaman ile anlaştık"
Resmen açıkladılar! Alper Potuk piyangosu...
Görüşme tarihi belli oldu! Adım adım Galatasaray'a...