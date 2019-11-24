Diagne'den Galatasaray mesajı! Devre arasında...
Galatasaray, zar zor gönderdiği Mbaye Diagne'yi mumla arıyor. Forvetsizlik sebebiyle devre arasında döneceği iddia edilen Senegalli futbolcu, sosyal medyadan soruları yanıtladı.
Galatasaray'a gelecek misin sorusuna, bilmiyorum yanıtını veren Diagne, bir taraftarın dönmesi yolundaki isteğine de, kalpli emoji ile yanıt verdi.
Sosyal medya paylaşımlarıyla zaman zaman gündem olmayı başaran geçen sezonun 30 gollü kralı, "Fenerbahçe'ye gel" mesajına ise böyle yanıt verdi...
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