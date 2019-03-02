Diagne ve Linnes Erzurum maçı kadrosunda!
Galatasaray'a iki yıldızdan müjdeli haber geldi.
Galatasaray Futbol Takımı, 2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu 24. haftasında BB Erzurumspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.
Sarı kırmızılılarda maç öncesi Diagne ve Linnes'in durumları netleşti. Son idmana katılan iki futbolcu da Erzurumspor maçının kadrosuna alındı.
Galatasaray, yarın 19:00'da Erzurumspor'la karşılaşacak.
Galatasaray’ın BB Erzurumspor maçı kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:
Fernando Muslera, Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Sinan Gümüş, İsmail Çipe, Martin Linnes, Ryan Donk, Badou Ndiaye, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Henry Onyekuru, Konstantinos Mitroglou, Fernando Reges, Semih Kaya, Christian Luyindama, Emre Taşdemir, Yunus Akgün, Marcos Teixeira, Muğdat Çelik, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne.
Akhisarspor maçı sonrası yapılan tetkiklerinin ardından arka çapraz bağında ikinci derece esneme tespit edilen ve özel bir program dâhilinde çalışan Yuto Nagatomo, kamp kadrosunda yer almıyor.
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