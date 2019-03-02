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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
02.03.2019 - 14:28, Son Güncelleme:

Galatasaray'ı Erzurum'da bekleyen tehlike! Hava sıcaklığı...

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Galatasaray'ı Erzurum'da bekleyen tehlike! Hava sıcaklığı...

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında oynanacak BB Erzurumspor-Galatasaray maçında hissedilecek hava sıcaklığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre -5 derece olacak.

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray, yarın saat 19.00'da deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşacak.

İki takım arasında Erzurum Kazım Karabekir Stadı’nda oynanacak müsabaka, zorlu hava koşullarında geçecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesinde yer alan verilere göre, mücadelenin oynanacağı saat 19.00’da hissedilecek hava sıcaklığının -5 derece, nemin ise yüzde 81 olması olması bekleniyor.

Galatasaray havanın soğuk olmasından dolayı Türkiye Futbol Federasyonu'na maç saatinin daha erkene alınması için başvuru yapmıştı. Fakat sarı-kırmızılıların bu talebi yayıncı kuruluş ve ev sahibi takımın olumsuz görüşleri gerekçesiyle kabul edilmedi.

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