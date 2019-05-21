Dev final öncesi resmi açıklama!
UEFA Avrupa Ligi'nde Arsenal ile Chelsea Bakü'de karşı karşıya gelecek. Bu maç öncesi Arsenal'den flaş bir açıklama geldi.
Arsenal, Ermeni futbolcu Mkhitaryan'ın, güvenlik endişesi sebebiyle Bakü'de oynanacak Avrupa Ligi finaline götürülmeyeceğini açıkladı.
Kulüp resmi Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı: 'Büyük bir hayal kırıklığı içerisinde Henrikh Mkhitaryan'ın Chelsea ile oynanacak UEFA Avrupa Ligi finalinde oynayamayacağını duyuruyoruz.'
Mkhitaryan ve takım arasında tüm opsiyonların değerlendirildiği kaydedilirken, "Ancak Micki ve ailesi ile yapılan görüşmenin ardından kadroda olmamasına karar verildi" ifadeleri kullanıldı.
"We're very disappointed to announce that @HenrikhMkh will not be travelling with the squad for our #UELfinal against Chelsea."— Arsenal FC (@Arsenal) 21 Mayıs 2019
Full statement 👇
Arsenal ile Chelsea arasındaki UEFA Avrupa Ligi finali, 29 Mayıs’ta Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de oynanacak.
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