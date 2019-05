Dev final öncesi resmi açıklama!

Arsenal, Ermeni futbolcu Mkhitaryan'ın, güvenlik endişesi sebebiyle Bakü'de oynanacak Avrupa Ligi finaline götürülmeyeceğini açıkladı.

Kulüp resmi Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı: 'Büyük bir hayal kırıklığı içerisinde Henrikh Mkhitaryan'ın Chelsea ile oynanacak UEFA Avrupa Ligi finalinde oynayamayacağını duyuruyoruz.'

Mkhitaryan ve takım arasında tüm opsiyonların değerlendirildiği kaydedilirken, "Ancak Micki ve ailesi ile yapılan görüşmenin ardından kadroda olmamasına karar verildi" ifadeleri kullanıldı.

"We're very disappointed to announce that @HenrikhMkh will not be travelling with the squad for our #UELfinal against Chelsea."



Full statement 👇