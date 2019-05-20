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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Fanatik
20.05.2019 - 16:46, Son Güncelleme:

Real Madrid'de Gareth Bale ile yollar ayrılıyor!

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Real Madrid'de Gareth Bale ile yollar ayrılıyor!

Tarihinin en kötü sezonlarından birini geride bırakan Real Madrid, Galli süperstarı Gareth Bale ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. İspanyol devinin teknik patronu Zinedine Zidane, dün Real Betis'e 2-0 mağlup oldukları mücadelede yedek soyundurduğu yıldız futbolcunun oyun sistemine uymadığını söyledi.

Tarihinin en kötü sezonlarından birini geride bırakan Real Madrid, dün La Liga'nın son haftasında çıktığı Real Betis karşılaşmasından 2-0'lık yenilgiyle ayrılmıştı. Maçın ardından en çok konuşulan olaysa Real'in mağlubiyetinden çok takımın Galli süperstarı Gareth Bale'in yedek başladığı mücadelede hiç süre alamamasıydı. İspanyol ekibinin teknik patronu Zinedine Zidane ise müsabaka sonrası konuyla ilgili yaptığı açıklamada yıldız futbolcunun takımdan ayrılacağının sinyallerini verdi.

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Zizou, 29 yaşındaki kanat forvetin takımda kalıp kalmayacağıyla ilgili soruya verdiği yanıtta "Bu, onun Real'deki son maçı mıydı bilmiyorum. Maçta oynayamadığı için üzgünüm ama ne olacağını hiçbirimiz bilemeyiz. Eğer bir oyuncu takıma uyum sağlamıyorsa bana da düşen en iyi tercihi yapmaktır. Kimse Bale'in bu takım için yaptıklarını yok sayamaz ama ben bir antrenör olarak içinde bulunduğum anı yaşıyorum." ifadelerini kullanarak Bale'a adeta yol gösterdi.

Bu sezon gösterdiği performansla hem basın hem de taraftarların büyük eleştirilerine maruz kalan Bale, Real'le çıktığı 42 maçta 14 gol atarken 6 da asist kaydetmişti. Yaz transfer döneminde takımdan ayrılması beklenen oyuncunun mevcut sözleşmesi ise 2022 yazında sona eriyor.

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