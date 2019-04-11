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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Kaynak: Fanatik
11.04.2019 - 11:36, Son Güncelleme:

Dev derbiyi Toldo ve Effenberg statta izleyecek

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Dev derbiyi Toldo ve Effenberg statta izleyecek

Toldo ve Effenberg, Fenerbahçe Galatasaray derbisini statta izlemek için İstanbul’a geliyor.

17. Türkiye Spor Ödülleri için İstanbul’a gelecek olan dünya futbolunun efsane isimleri Francesco Toldo ve Stefan Effenberg, Fenerbahçe Galatasaray derbisini Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi’nde izleyecek.

İtalya Milli Takımı'nın efsane kalecisi Inter Dış İlişkiler Sorumlusu Francesco Toldo, Alman Milli Takımı'nın efsane ismi Bayern Münih'li Stefan Effenberg, 14 Nisan Pazar günü oynanacak derbi öncesi açıklamalarda da bulundu.

Dev derbiyi Toldo ve Effenberg statta izleyecek

Effenberg'in favorisi Galatasaray

Galatasaray’ın bu sezon iddialı olduğunu belirten Stefan Effenberg, derbide favorinin Galatasaray gibi gözükse de derbi ruhunun her zaman farklı olduğunu, o nedenle heyecanlı bir derbi gecesinin bizleri beklediğini söyledi. Geçmişte Galatasaray’dan teklif de aldığını açıklayan Effenberg, yıllar sonra Galatasaray’ın bir maçını Türkiye Spor Ödülleri’nin davetlisi olarak statta izleyecek olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

Dev derbiyi Toldo ve Effenberg statta izleyecek

Toldo: Kaleciler derbinin kaderi belirleyecek

Fenerbahçe Galatasaray derbisinin dünyanın sayılı büyük derbileri arasında yer aldığını belirten Francesco Toldo, derbide kalecilere büyük iş düştüğünü söyledi. Volkan Demirel ve Muslera’yı yakından takip ettiğini açıklayan Toldo, her ikisinin de çok iyi birer kaleci olduğunu ve derbinin kaderini bu iki ismin belirleyebileceğini vurguladı.

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