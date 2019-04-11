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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
11.04.2019 - 07:40, Son Güncelleme:

Semih Kaya her şeyi değiştirdi

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Semih Kaya her şeyi değiştirdi

Luyindama ve Marcao’nun yokluğunda Donk’a partner arayan Fatih Terim, Semih’in idman performansı ve hırsı nedeniyle savunmada Fernando planından vazgeçmek üzere. Sambacı’nın orta sahaya geçmesi ve Emre Akbaba’nın kulübeye dönmesi seçenekler arasında.

Galatasaray’ın hocası Fatih Terim, Fenerbahçe derbisinin 11’ini belirlemeye çalışıyor. En büyük soru işareti ise savunmanın göbeğinde. Luyindama ve Marcao’nun cezaları nedeniyle, Kadıköy’deki mücadeleye Donk’la başlayacak olan Terim, Hollandalı futbolcunun yanına partner arıyor. İlk etapta bu bölgede Fernando’yu kullanmayı düşünen Fatih hocanın kafasını, Semih’in durumu karıştırdı. İdmanlardaki performansı, hırs ve isteğiyle hocasının gözüne girmeyi başaran Semih Kaya, ilk 11’e göz kırpıyor. Sarı-Kırmızılı futbolcunun derbi tecrübesi, daha önce Kadıköy’de kupa kaldıran takımın kadrosunda yer alması gibi detaylar da, ibreyi Semih’e çevirmiş durumda.

Eski düzene dönebilirler

Fernando planından vazgeçilmesi halinde, Brezilyalı futbolcunun tekrar orta sahaya geçerek, Ndiaye ile birlikte oynama ihtimali bulunuyor. Bu durumda Emre Akbaba’ya yeniden kulübe yolu görünecek ve forvet arkasında Feghouli, Belhanda ve Onyekuru görev yapacak. İleri uçta Diagne’nin yeri ise garanti. Beklerde Mariano ile Linnes’in oynamasına yüksek ihtimal gözüyle bakılıyor. Kale ise Muslera’ya emanet olacak. Fatih hocanın son kararını cumartesi akşamı vermesi bekleniyor.

Kadıköy’de kupa kaldırdı

Semih Kaya, 12 Mayıs 2012’de oynanan Fenerbahçe derbisinde de sahadaydı. Golsüz biten karşılaşmanın ardından Galatasaray, Kadıköy’de kupa kaldırmıştı. (Fanatik)

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Semih Kaya her şeyi değiştirdi

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