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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
27.10.2019 - 11:44, Son Güncelleme:

Dev derbide Beşiktaş, G.Saray'ı konuk ediyor! iddaa'da TEK MAÇ, CANLI BAHİS...

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Dev derbide Beşiktaş, G.Saray'ı konuk ediyor! iddaa'da TEK MAÇ, CANLI BAHİS...

95 yıllık ezeli rekabette Beşiktaş ile Galatasaray 346. kez sahaya çıkıyor, Canlı Bahis - Tek Maç keyfi ve birçok özel etkinlik bahisleri cazip oranlarla sizleri Misli.com’da bekliyor!

BEŞİKTAŞ - GALATASARAY

Sezona sıkıntılı giren Beşiktaş şimdiye kadar 2 maç kazanırken, geçtiğimiz hafta Ankaragücü deplasmanından da 0-0 biten maçta 1 puanla dönmüştü.

Hafta içi Avrupa sahnesinde ise Braga’ya 2-1 kaybeden siyah beyazlı ekip grupta henüz puanla tanışamadı.

Abdullah Avcı, Beşiktaş kariyerinde ilk derbisine çıkarken, sakatlıklar hocayı sıkıntılı duruma itmekte.

Burak Yılmaz, Gökhan Gönül, Douglas, Abdoulay Diaby, N'Koudou, Victor Ruiz ve Dorukhan bugün için forma giyemeyecek oyuncular.

Galatasaray da rakibinin karşısına 3 galibiyet ve 4 beraberlikle çıkıyor. Son olarak 10 kişilik Sivasspor karşısında da 3-2 galip gelirken zorlandılar.

Şampiyonlar Ligi’ndeki tek temsilcimiz olan sarı kırmızılılar, Real Madrid’e 1-0 kaybederken zaman zaman çok iyi oynasa da bunu sonuca çevirmekte başarılı olamadı.

Radamel Falcao bu maçta da sahada olmayacak isimken, Ömer Bayram kart cezalısı. Sakatlığı düzelen Lemina ise Fatih Terim’den görev bekleyecek.

İSTATİSTİKLER NELER SÖYLÜYOR?

- Beşiktaş, Süper Lig'de oynadığı son 15 iç saha maçında yenilgi yüzü görmedi.

- Beşiktaş’ın ligdeki son 4 maçının 3’ünde 2.5 gol barajı aşılmadı.

- Galatasaray son 7 resmi maçında sadece 1 kez kazanabildi.

- Galatasaray’ın bu sezon ligdeki 8 maçının 6’sı 2.5 ALT bitti.

- İki takım arasında oynanan son 5 maçta Beşiktaş'ın 3-2 üstünlüğü bulunuyor.

Dev derbide Beşiktaş, G.Sarayı konuk ediyor iddaada TEK MAÇ, CANLI BAHİS...

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Misli.com üyeleri dev derbide %27’lik oranda Galatasaray galibiyetini ilk planda tercih ederken, maç sonunda puanar paylaşılır diyenlerin oranı ise %17.

Derbiye özel açılan "Özel etkinlik" bahisleri arasında en çok tercih edilen seçeneklerin “Hakemin VAR ekranını kaç kez izlemeye gider?” bahsinde "2-3" aralığı, “Toplam Ofsayt Sayısı” içinse "0-4" aralığı olduğunu söyleyebiliriz.

MİSLİ. COM YAZARI KERİM CAN ÖZDAL’IN SEÇİMİ İSE…

İki ekibin de teknik direktörleri eleştiri alıyor çünkü Avrupa'da da işleri yolunda gitmiyor.

Eksik sayısı fazla olan, başkanı değişen Abdullah Avcı'nın hala oyun olarak takımı istediği seviyeye çekemediği Beşiktaş'ın, Avrupa Ligi'ndeki Braga maçında beklediğim sonuç çıktı. Çünkü o mücadele için eksikler ve kaos ortamı haricindeki bir başka handikap da bu derbi öncesi oynanmasıydı. Bu kez taraftarın da takımın da daha yüksek motivasyonda olması muhtemel. Ancak önemli olan sahada yaşanacak olanlar. Bu konuda Galatasaray'ın kadro kalitesi ön plana çıkıyor. Beşiktaş'ın hücumda yeterli üretkenlikte olmaması da sarı-kırmızılı ekibin bir başka avantajı.

Ayrıca siyah-beyazlı taraftarın sabrının taşmaya başladığı ve oyunculara tepki verdiği bir dönem ki bu da maç içinde handikap yaratabilecek bir başka etken.

Tüm bu şartlar düşünüldüğünde Galatasaray galibiyete yakın duruyor. Çifte şans riski azaltır.

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