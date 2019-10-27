Dev derbide Beşiktaş, G.Saray'ı konuk ediyor! iddaa'da TEK MAÇ, CANLI BAHİS...
95 yıllık ezeli rekabette Beşiktaş ile Galatasaray 346. kez sahaya çıkıyor, Canlı Bahis - Tek Maç keyfi ve birçok özel etkinlik bahisleri cazip oranlarla sizleri Misli.com’da bekliyor!
Sezona sıkıntılı giren Beşiktaş şimdiye kadar 2 maç kazanırken, geçtiğimiz hafta Ankaragücü deplasmanından da 0-0 biten maçta 1 puanla dönmüştü.
Hafta içi Avrupa sahnesinde ise Braga’ya 2-1 kaybeden siyah beyazlı ekip grupta henüz puanla tanışamadı.
Abdullah Avcı, Beşiktaş kariyerinde ilk derbisine çıkarken, sakatlıklar hocayı sıkıntılı duruma itmekte.
Burak Yılmaz, Gökhan Gönül, Douglas, Abdoulay Diaby, N'Koudou, Victor Ruiz ve Dorukhan bugün için forma giyemeyecek oyuncular.
Galatasaray da rakibinin karşısına 3 galibiyet ve 4 beraberlikle çıkıyor. Son olarak 10 kişilik Sivasspor karşısında da 3-2 galip gelirken zorlandılar.
Şampiyonlar Ligi’ndeki tek temsilcimiz olan sarı kırmızılılar, Real Madrid’e 1-0 kaybederken zaman zaman çok iyi oynasa da bunu sonuca çevirmekte başarılı olamadı.
Radamel Falcao bu maçta da sahada olmayacak isimken, Ömer Bayram kart cezalısı. Sakatlığı düzelen Lemina ise Fatih Terim’den görev bekleyecek.
İSTATİSTİKLER NELER SÖYLÜYOR?
- Beşiktaş, Süper Lig'de oynadığı son 15 iç saha maçında yenilgi yüzü görmedi.
- Beşiktaş’ın ligdeki son 4 maçının 3’ünde 2.5 gol barajı aşılmadı.
- Galatasaray son 7 resmi maçında sadece 1 kez kazanabildi.
- Galatasaray’ın bu sezon ligdeki 8 maçının 6’sı 2.5 ALT bitti.
- İki takım arasında oynanan son 5 maçta Beşiktaş'ın 3-2 üstünlüğü bulunuyor.
MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?
Misli.com üyeleri dev derbide %27’lik oranda Galatasaray galibiyetini ilk planda tercih ederken, maç sonunda puanar paylaşılır diyenlerin oranı ise %17.
Derbiye özel açılan "Özel etkinlik" bahisleri arasında en çok tercih edilen seçeneklerin “Hakemin VAR ekranını kaç kez izlemeye gider?” bahsinde "2-3" aralığı, “Toplam Ofsayt Sayısı” içinse "0-4" aralığı olduğunu söyleyebiliriz.
MİSLİ. COM YAZARI KERİM CAN ÖZDAL’IN SEÇİMİ İSE…
İki ekibin de teknik direktörleri eleştiri alıyor çünkü Avrupa'da da işleri yolunda gitmiyor.
Eksik sayısı fazla olan, başkanı değişen Abdullah Avcı'nın hala oyun olarak takımı istediği seviyeye çekemediği Beşiktaş'ın, Avrupa Ligi'ndeki Braga maçında beklediğim sonuç çıktı. Çünkü o mücadele için eksikler ve kaos ortamı haricindeki bir başka handikap da bu derbi öncesi oynanmasıydı. Bu kez taraftarın da takımın da daha yüksek motivasyonda olması muhtemel. Ancak önemli olan sahada yaşanacak olanlar. Bu konuda Galatasaray'ın kadro kalitesi ön plana çıkıyor. Beşiktaş'ın hücumda yeterli üretkenlikte olmaması da sarı-kırmızılı ekibin bir başka avantajı.
Ayrıca siyah-beyazlı taraftarın sabrının taşmaya başladığı ve oyunculara tepki verdiği bir dönem ki bu da maç içinde handikap yaratabilecek bir başka etken.
Tüm bu şartlar düşünüldüğünde Galatasaray galibiyete yakın duruyor. Çifte şans riski azaltır.
misli.com iOS ve Android uygulamasını indirmek için buraya tıklayınız!
Beşiktaş'ın yıldızı Ljajic'in Inter günlerinden... Nefis bir gol!
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle