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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Haberler Futbol Haberleri'Derbiyi kazanmanın yolu...'
Futbol 'Derbiyi kazanmanın yolu...'
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Futbol
17.03.2018 - 18:20, Son Güncelleme:

'Derbiyi kazanmanın yolu...'

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'Derbiyi kazanmanın yolu...'

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak dev maç öncesi G.Saray muhabirimiz Ali Naci Küçük değerlendirmelerde bulundu.

İşte Küçük'ün açıklamaları :

Fatih Terim ‘en iyi müdafaa hücumdur’ felsefesinden vazgeçmedi ve Donk’un yerine Fernando’yu sürerek Kadıköy’de galibiyeti istediğini açıkça ortaya sürdü. Çünkü Donk defansif bir oyuncu ancak Fernando defans kadar ofansta katkıda bulunan bir oyuncu. Bu bize şunu anlatıyor Fatih Terim Kadıköy’e bir puan için değil üç puan için geldi bunun için Terim’i takdir etmek gerek

Galatasaray’ın bugün kazanmasını belirleyecek faktör bana göre Muslera....Uruguaylı kaleci eğer son iki sezondaki düşük performansının üzerinde bir oyun gösterirse Galatasaray’ın işi daha da kolaylaşır. Çünkü Galatasaray’ın deplasmanlardaki en büyük handikapı yan top ve duran toplardaydı. Bu yüzden Galatasaray’ın bana göre bu maçta kilit adamı Muslera

Galatasaray için 19 yıllık seriyi bozmanın kilidi geriye düşmemek.. Galatasaray bu akşam kazanırsa sadece 3 puan değil şampiyonluğu kazanır... İlk 20 dakika ya da 45 dakika Galatasaray eğer geriye düşmesi bu maçı kazanır... Bana göre bu maçın anahtarı da şudur öne geçen derbiyi kazanır... Eğer Galatasaray öne geçerse bu Fenerbahçe için tarihindeki futboldaki en büyük başarının sonu olur... Çünkü Galatasaray öne geçerse Fenerbahçe taraftarları bir ya da 2 dakika beklemeden Aykut Kocaman’ı da Fenerbahçe takımını da protesto edecektir... Öne geçen takım bu derbide asla geriye düşmeyecek...
Bunun ispati ise Kadıköy Şükrü Saraçoğlu Stadı’nın sadece ve sadece son iki yılda Galatasaray maçlarında kapalı gişe oynamasıdır.

Galatasaraylı taraftarlar Ülker Stadyumu'nda!Dev derbiye sayılı dakikalar kala, sarı-kırmızılı taraftarlar Ülker Stadyumu'na ulaştı. İşte o görüntüler...
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