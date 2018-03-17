'Derbiyi kazanmanın yolu...'

İşte Küçük'ün açıklamaları :

Fatih Terim ‘en iyi müdafaa hücumdur’ felsefesinden vazgeçmedi ve Donk’un yerine Fernando’yu sürerek Kadıköy’de galibiyeti istediğini açıkça ortaya sürdü. Çünkü Donk defansif bir oyuncu ancak Fernando defans kadar ofansta katkıda bulunan bir oyuncu. Bu bize şunu anlatıyor Fatih Terim Kadıköy’e bir puan için değil üç puan için geldi bunun için Terim’i takdir etmek gerek

Galatasaray’ın bugün kazanmasını belirleyecek faktör bana göre Muslera....Uruguaylı kaleci eğer son iki sezondaki düşük performansının üzerinde bir oyun gösterirse Galatasaray’ın işi daha da kolaylaşır. Çünkü Galatasaray’ın deplasmanlardaki en büyük handikapı yan top ve duran toplardaydı. Bu yüzden Galatasaray’ın bana göre bu maçta kilit adamı Muslera

Galatasaray için 19 yıllık seriyi bozmanın kilidi geriye düşmemek.. Galatasaray bu akşam kazanırsa sadece 3 puan değil şampiyonluğu kazanır... İlk 20 dakika ya da 45 dakika Galatasaray eğer geriye düşmesi bu maçı kazanır... Bana göre bu maçın anahtarı da şudur öne geçen derbiyi kazanır... Eğer Galatasaray öne geçerse bu Fenerbahçe için tarihindeki futboldaki en büyük başarının sonu olur... Çünkü Galatasaray öne geçerse Fenerbahçe taraftarları bir ya da 2 dakika beklemeden Aykut Kocaman’ı da Fenerbahçe takımını da protesto edecektir... Öne geçen takım bu derbide asla geriye düşmeyecek...

Bunun ispati ise Kadıköy Şükrü Saraçoğlu Stadı’nın sadece ve sadece son iki yılda Galatasaray maçlarında kapalı gişe oynamasıdır.