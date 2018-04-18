Derbinin oranı değişti! iddaa'da...
Herkesin gözü yarın oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş maçında. 2-2'nin rövanşında iddaa'da çarpıcı bir değişiklik göze çarptı!
- Giuliano ve Dirar yerine Mehmet Ekici ve Valbuena'nın ilk 11'de başlaması gündemde.
- Soldado'nun da dinlendirilip Fernandao'nun oynaması bekleniyor. Janssen yedekte.
- Şenol Güneş, Cyle Larin'e özel ilgi gösteriyor ve derbide forma şansı vermesi bekleniyor.
- Gökhan Gönül ve Vagner Love henüz iyileşmedi.
2-2'nin rövanşında, iddaa'da derbinin 2.5 ÜST oranı güncellendi.
1,55 olarak açıklanan ilk oran, 1,45'e düşürüldü!
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