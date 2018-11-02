Derbide üzücü haber!
Fenerbahçe Kulübü, Galatasaray derbisini izlemeye gelen bir taraftarının, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiğini açıkladı.
Fenerbahçe Kulübü, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray'a konuk oldukları derbi maçı izlemeye gelen bir taraftarının, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiğini duyurdu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Türk Telekom Stadı'ndaki maçtan önce taraftarın kalp krizi geçirdiği belirtilerek, "Taraftarımızın vefat ettiğini eşsiz bir üzüntü ile öğrendik. Taraftarımıza Allah'tan rahmet, değerli ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz." denildi.
TARAFTARLAR TRİBÜNÜ BOŞALTTI
Sarı-lacivertli taraftarlar, hayatını kaybeden arkadaşının anısına ikinci yarıda tribünleri boşalttı.
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