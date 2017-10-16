Ligde attığı 5 golle teknik direktör İgor Tudor’un en önemli kozları arasında yer alan 25 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe derbisine yetiştirilmeye çalışılıyor. Sağlık ekibi ile sürekli iletişim halinde olan Hırvat teknik adam, başarılı oyuncunun son durumuyla ilgili sık sık bilgi alıyor.



‘Durumu iyiye gidiyor’

Garry Rodrigues’in hafif sakatlığı ve form düşüklüğü de göz önünde bulundurulduğunda Tolga’ya ihtiyaç duyan Tudor, genç futbolcunun bir an önce takıma katılmasını umut ediyor. Geçtiğimiz günlerde yetenekli oyuncunun son durumu hakkında açıklamalarda bulunan kulüp doktoru Yener İnce ise “Tedavi programımız aynen devam ediyor. Ancak şunu söyleyebilirim ki Tolga’nın durumu iyiye gidiyor” ifadelerini kullanmıştı.(Fanatik)