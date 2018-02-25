Derbi maçta Eljif Elmas skandalı!
U21'de oynanan maçta sert hareketi önce Eljif Elmas'ın yaptığı zannedilmişti. Esame listesinin maç başlamadan 20 dakika kala değişmesi sebebiyle videodaki 7 numaralı oyuncunun önce Adenis Shala olduğu zannedilse de sert hareketi yapan ismin Eljif olduğu anlaşıldı.
Derbi gününde ilk seans gençlerin arasında başladı. U21 derbisinde Fenerbahçeli Elif Elmas rakibine yaptığı sert faulün ardından taraftarlardan büyük tepki gördü. Hakem bu pozisyonun ardından oyuncuya sarı kart gösterdi.
Maçı BJK TV'den anlatan spiker, hakemin bu pozisyona sarı kart göstermesinin ardından bu karara olan tepkisini gülerek dile getirdi.
Sosyal medyada 7 numaralı futbolcunun Adenis Shala olduğu iddia edildi ancak TFF'de yer alan esame listelerine bakıldığında bu oyuncunun Elif Elmas olduğu görüldü.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yapılan maçta siyah-beyazlı ekibin gollerini Süleyman Selak, Mertcan Açıkgöz ve Gani Sevim kaydetti. Konuk takım Fenerbahçe'nin tek golü ise Yasin Demirci'den geldi.
Bu skorla 15. galibiyetini alan Beşiktaş, puanını 51'e çıkararak liderliğini sürdürdü. Fenerbahçe ise 40 puanda kaldı.
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