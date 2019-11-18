Denizlispor'un gözü Rizespor maçında

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriDenizlispor'un gözü Rizespor maçında
GeriFutbol Denizlispor'un gözü Rizespor maçında
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
İHA
18.11.2019 - 12:46, Son Güncelleme:

Denizlispor'un gözü Rizespor maçında

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Denizlispor'un gözü Rizespor maçında

Süper Lig'in 12. haftasında Rizespor'u ağırlayacak olan Denizlispor, milli arayı iyi değerlendirdi. Denizlispor Başkanı Ali Çetin de bu mücadeleye ilişkin yaptığı açıklamadak, "Çok çalışıyoruz. Kazanmak için ne gerekiyorsa yapacağız" dedi.

Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapmasına rağmen, üst üste aldığı kötü skorlar ile 14. sıraya gerileyen Denizlispor, Teknik Direktör Mehmet Özdilek ile yeni bir çıkış yakaladı. Ligin 12. haftasında evinde Rizespor ile karşılaşacak Denizlispor, çalışmalarını 3 puan parolası ile sürdürüyor.

"3 puan almak için sahaya çıkacağız"

Yeşil-siyahlı takım hazırlıklarına devam ederken, kulüp başkanı Ali Çetin de zorlu mücadele ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Milli takım arasını çok iyi değerlendirdiklerini ifade eden Çetin, "Çok çalışıyoruz. 3 günlük tatil arasından sonra yoğun antrenmanlar yaptık. İnşallah Rizespor maçına kadar hazırlıkları tamamlayıp, farklı bir Denizlispor izletiriz. Hedefimiz 3 puan, kolay bir maç değil. Bizim için önemli olan rakipler. Kazanmak için ne gerekiyorsa yapacağız" diye konuştu.

Yeşil-siyahlı taraftarlara da seslenen Çetin, "Her zaman bize sahip çıkmaya devam ediyorlar. Bu maçta da tribünlerin dolacağına inancım tam" şeklinde konuştu.

A Milli Futbol Takımı'nın başarısı hakkında da konuşan Ali Çetin, "Gurur duydum. Bende İzlanda maçındaydım. Cumhurbaşkanımız ile izledik. Milli takım eski günlerine dönmüş, gurur duyduk" dedi.

Denizlisporun gözü Rizespor maçında

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle