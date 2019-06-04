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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
04.06.2019 - 14:40, Son Güncelleme:

Denizlispor’dan Goiano hamlesi

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Denizlispor’dan Goiano hamlesi

Spor Toto Süper Lig’in yeni temsilcisi Denizlispor sürpriz bir hamle gerçekleştirdi. Sağ bek pozisyonu için Kayserisporlu Tiago Lopes’le prensipte anlaşma sağladığı iddia edilen yeşil-siyahlılar alternatif olarak rotayı Portekiz’e çevirdi.

Denizlispor, Braga ile yol ayrımına gelen Marcelo Goiano’yu radarına aldı. Defansın solu dahil her mevkisinde oynayabilen Brezilyalı için nabız yoklayan Denizlispor’un Lopes’den vazgeçip Goiano’ya yönelebileceği iddia edildi.

Son 5 sezondur Braga formasını giyen 31 yaşındaki oyuncu, geçen sezon ligde 29, kupada 7 ve UEFA Avrupa Ligi’nde ise 1 maçta forma giydi. Goiano, futbol yaşamına ülkesinin ekibi Anapolis’te başlayıp Portekiz’de Feirense’ye transfer oldu. Academica’da top koşturan deneyimli sağ bek, 2014-2015’te Braga’ya geldi. Ege ekibinde, bayramın ardından hem iç transfer hem de dış transferde üst üste imzaların atılması bekleniyor.

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