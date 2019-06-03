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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
03.06.2019 - 13:55, Son Güncelleme:

Aissati, Ramazan Bayramı sonrası ikna edilecek!

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Aissati, Ramazan Bayramı sonrası ikna edilecek!

Süper Lig’in yeni ekiplerinden Denizlispor, iç transfere ağırlık verdi.

Sol beki Kerem Can ile anlaşma sağlayan yeşil-siyahlılar orta saha İsmail Aissati ve kaleci Adam Stachowiak için de geri sayıma geçti.

İki oyuncuyu takımda tutmak için yoğun mesai harcayan yeşil-siyahlı yönetimin özellikle Aissati konusunda oldukça uğraş verdiği bildirildi.

Faslı oyuncu Süper Lig’de yıllık 500 bin euro talep ederken, kurmayların 400 bin euroda ısrarcı oldukları vurgulandı. Başkan Ali Çetin’in Ramazan Bayramı biter bitmez Aissati’yi ikna edeceğini yakın çevresine söylediği vurgulandı.

Abalı Denizlispor Sissoko ile görüşüyor
Abalı Denizlispor Sissoko ile görüşüyor

Denizlispor’un şampiyonluğunda önemli pay sahibi olan Polonyalı file bekçisi Stachkowiak’ın da takımda kalmaya sıcak baktığı ifade edildi.

Aissati bu sezon 33 maçta forma giyerken 3 gol attı. Stachkowiak ise 32 müsabakada boy gösterdi.

İç transferi sorunsuz tamamlayıp takımın iskeletini korumayı hedefleyen yönetimin sözleşmesi devam eden futbolcuların ücretinde ise iyileştirme yapacağı dile getirildi.

Dış transferde de nabız yoklamayı sürdüren Denizlispor’un 1. Lig’de Play-Off finali oynayan Hatayspor’un iki oyuncusu Murat Paluli ve Caner Hüseyin Bağ ile ilgilendiği ileri sürüldü.

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Aissati, Ramazan Bayramı sonrası ikna edilecek

 

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