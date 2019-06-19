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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
19.06.2019 - 12:56, Son Güncelleme:

Denizlispor Teknik Direktörü İldiz: 14 ya da 15 yeni oyuncu gerekiyor

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Denizlispor Teknik Direktörü İldiz: 14 ya da 15 yeni oyuncu gerekiyor

Spor Toto Süper Lig temsilcilerinden Denizlispor dış transferde Kayserispor'dan sağ bek Tiago Lopes ve stoper Cristian Sapunaru ile resmi sözleşme imzalarken, teknik direktör Yücel İldiz, takviye çalışmalarının büyük titizlikle sürdüğünü söyledi.

Lopes ve Sapunaru'nun çok tecrübeli ve Süper Lig'i yakından tanıyan oyuncular olduğunu ifade eden deneyimli teknik adam, "Geçen sezonki iskelet kadromuzdan 8 oyuncu kaldı. O nedenle bizim 14 ya da 15 yeni futbolcuyu takıma kazandırmamız lazım. 1 Temmuz'da başlayacağımız yeni sezon hazırlıklarına kadar transferin en az yüzde 60'ını bitirmeyi amaçlıyoruz. İyi bir takım kuracağımıza inanıyorum. Yönetim çok ciddi şekilde çalışıyor, ben de her konuda yardımcı oluyorum" dedi.

Geçen sezon Spor Toto 1'inci Lig'de elde edilen şampiyonluğun çağdaş futbol anlayışıyla geldiğini anlatan Yücel İldiz, "Süper Lig zor bir platform. Çok iyi hazırlanacağız. Tıpkı geçen yıl olduğu gibi kazanma alışkanlığı yakalamış bir takım oluşturmalıyız. Çağdaş futbolumuzu devam ettireceğiz. Süper Lig'de de bizi izleyenler keyif alacak" diye konuştu. Atatürk Stadı ve tesislerin yenilendiğini sözlerine ekleyen İldiz, "Modern yapısıyla tesislerimiz Süper Lig için hazır olacak. Stadımız ve tesislerimiz inşaat halinde. Her kulvarda yoğun bir çalışma mevcut. Denizlispor için en iyi şekilde mücadele ediliyor" ifadelerini kullandı.

UKRAYNA SEFERİ
Dış transferde üst üste imzaları attırmaya başlayan Denizlispor, rotasını Ukrayna'ya çevirdi. Yeşil-siyahlılar son olarak Dinamo Kiev'de forma giyen Denys Harmash'ı kadrosuna katmak için temaslara başladı. Forvet arkasında oyun kurucu görevini üstlenen 29 yaşındaki futbolcu için Dinamo Kiev'le görüşmelere başlandığı ileri sürüldü. Ukrayna Milli Takımı'nda da forma giyen Harmash, 2009 yılından bu yana Dinamo'da oynuyor.

Süper Lig ekibi imzayı attırdı 2 yıllık sözleşme
Süper Lig ekibi imzayı attırdı! 2 yıllık sözleşme
Yukatel Denizlispor Tiago Lopes'i transfer ettiSüper Lig'in yeni ekiplerinden Yukatel Denizlispor, geçen sezon İstikbal Mobilya Kayserispor'da forma giyen Tiago Lopes ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
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