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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
22.10.2019 - 12:08, Son Güncelleme:

Denizlispor geçmişe sünger çekecek

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Denizlispor geçmişe sünger çekecek

SÜPER Lig'de son olarak evinde Fenerbahçe'ye 2-1 yenilerek galibiyet hasretini 6 maça çıkaran ve 8 puanla düşme potasına yaklaşan Yukatel Denizlispor, bu hafta deplasmanda oynayacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına başladı.

Kötü gidişatına Ankara'da son vermek isteyen yeşil-siyahlılarda, teknik direktör Mehmet Özdilek oyuncularına moral aşılamaya çalışırken, deneyimli çalıştırıcının takımla toplantı gerçekleştirdiği ifade edildi.

Fenerbahçe maçının ikinci yarısında sergilenen futboldan memnun kaldığını dile getiren Özdilek'in, "2-0 geriye düşmemize rağmen arzumuz beni çok ümitlendirdi. Daha da oyunumuzun üstüne koyacağız ve taraftarıma özlenen takımı izlettireceğiz. Geçmişi unutalım, önümüze odaklanalım" dediği öğrenildi. Denizlispor'da golcü Hugo Rodallega'nın sakatlığı sebebiyle Fenerbahçe maçında sahaya ilk kez ilk 11'de çıkan Oscar Estupinan, Süper Lig'de golle tanıştı. Fenerbahçe maçının 73'üncü dakikasında Aissati'nin ortasına iyi yükselerek topu ağlara gönderen Kolombiyalı'nın performansı teknik heyeti de memnun etti. Takımıyla birlikte biri Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 5 maçta forma giyen Estupinan, toplam 3 gol atmayı başardı. Özdilek'in, Rodallega'nın yokluğunda Gençlerbirliği deplasmanında da Estupinan'a şans vereceği öğrenildi.

Denizlispor geçmişe sünger çekecek

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