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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
05.10.2018 - 23:19, Son Güncelleme:

Denizli: Hayatım kazanıp kaybettiğim yarışlarla dolu

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Denizli: Hayatım kazanıp kaybettiğim yarışlarla dolu

Kasımpaşa ile çıktığı ilk maçı kazanmasını bilen Mustafa Denizli, Göztepe galibiyeti sonrası açıklamalarda bulundu.

Skorun 2-1'e gelmesinin ardından maçta puan kaybı da yaşabileceklerini vurgulayan Mustafa Denizli, "Hem benim hem takım için süresi az olan önemli bir maçtı. İzleyenlere zevk verdi. Hazırlanış açısından güzel gollerin olduğu bir maçtı. Yasin'in attığı gol de güzeldi. Oyunda iki taraf içinde dönecek anlar oldu. 2-0'dan sonra farkı açabilirdik. Gol yiyince sıkıntı yaşadık. Puan kaybederek de 90 dakikayı tamamlayabilirdik" diye konuştu.
"KISA DÖNEMDE DOKUNUŞ YAPILACAK KADRO YOKTU"
Takımın başına geçeli kısa bir süre olduğunu belirten Denizli, "Bu kadar kısa dönemde dokunuş yapabileceğimiz kadromuz yoktu. Psikolojisi bozuk takımı mental olarak maça hazırladık. Saha içerisinde oyuncuları onlara özgürlük tanıyarak kullanabileceğimiz yerlerde oynattık. Hücumda yaptığımız çalışmalar doğru sonuçlandı" şeklinde konuştu.
"3 PUANLA BAŞLADIĞIMIZ İÇİN MUTLUYUZ"
İyi bir puana ulaştıklarının altını çizen Denizli, "Bundan sonra da puanımızı artırmak istiyoruz. Milli ara bazı takımlara yarar, bazılarına yaramaz. 6 oyuncumuz milli takıma gidiyor. Futbolcularımı kutlamak istiyorum. Göztepe de maça her şeyiyle asıldı. Son haftaları siyahla beyaz geçen takımların maçıydı. 3 puanla başladığımız için mutluyuz" dedi.
"DOĞRU PASLARI VE KOŞULARI YAPMAK ÇOK ÖNEMLİ"
Takım olarak eksikleri olduğunu söyleyen Mustafa Denizli, "Futbolda mükemmeli bulamazsınız. Eksiklik mutlaka vardır. Önemli olan bunları asgariye indirmek. Mücadele ortaya koyduk. Belli bölgelerde alternatifli bir takım değiliz. Yorgunlukları belli olan futbolcuları kulübeden destekleme şansımız yoktu. Çok kısa sürede değişiklik yapan bir teknik adam değilim. Önümüzdeki dönemde yaptığımız çalışmalarla gidermeye çalışacağız. Eksiklerimiz var. Özellikle topa sahip olmak bizim için çok önemli. Topa sahip olduğunuz zaman doğru pasları koşuları yapmak çok önemli" ifadelerini kullandı.
"HAYATIM KAZANIP, KAYBETTİĞİM YARIŞLARLA DOLU"
Kasımpaşa'yı şampiyonluk yarışına sokabileceklerini ifade eden Denizli, "Böyle hedefler olmazsa başarılı olma şansınız yoktur. Benim hayatım kazanıp kaybettiğim yarışlarla dolu. Kasımpaşa'yı bu yarışın içine sokarsak ki sokarız... Bu lig her şeyin olabildiği bir lig. Umarım böyle yolumuza devam ederiz" dedi. 
"GENÇ VE HEDEFİ OLAN TEKNİK ADAMLARLA ÇALIŞMAYI AMAÇLIYORUM"
Daha önce çalıştığı bazı teknik adamların şu anda bazı takımların başında olduğunu belirten Mustafa Denizli, "Şu anda önceki dönemler çalıştığım bir yardımcımla devam ediyoruz; Sarp Yiğit. Hafta içinde kondisyoner ve kaleci antrenörümüzle çalışma imkanı buldum. Daha önce çalıştığım isimler bazı takımların başında. Şu anda bu konuda bir sıkıntım yok. Kendi içimizden devam ediyoruz. Genç ve hedefi olan teknik adamlarla çalışmayı amaçlıyorum" diye konuştu.

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