Deniz Türüç 31 milyon!
Adı Galatasaray başta olmak üzere Avrupa takımlarıyla da anılan Deniz Türüç için Kayseri yönetimi fiyatı belirledi. Başarılı hücumcuya gelecek teklifler karşılığında 5 milyon Euro, yani 31 milyon TL talep edilecek.
Hollanda’nın Go Ahead Eagles takımından gelen ve her sezon üzerine koyarak devam eden Deniz Türüç yine transferin gözdesi haline geldi.
Sezonun ilk yarısında yaşadığı sakatlık sorununu atlatan ve tam olarak kendisini bulan başarılı oyuncu 3 gol, 4 asistlik performansıyla sezonun öne çıkan isimlerinden biri oldu.
Adı Galatasaray başta olmak üzere Hollanda’dan da birkaç takımla ciddi şekilde anılmaya başlayan Deniz’in gelecek sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini göz önünde bulunduran Kayserispor Yönetimi de kararını verdi. Buna göre gelecek resmi teklifler kabul edilecek.
Terim’in gözdesi
Geçtiğimiz dönemlerde bonservis bedeli 10 milyon Euro olarak açıklanan futbolcunun transfer ücreti bu kez daha düşük belirlendi.
26 yaşındaki Deniz için Kayserispor gelen teklifler için 5 milyon Euro talep edecek.
Fatih Terim’in ilk kez milli takıma aldığı ve şu anda da Ay-Yıldızlı takımda olan Deniz’i almak isteyen kulüpler 31 milyon TL’yi gözden çıkaracak.
Hollanda’da bir kez yılın oyuncusu seçilen Deniz Türüç, Süper Lig’de Kayserispor formasıyla çıktığı 136 karşılaşmada 28 gol, 21 asistlik performans sergiledi.
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