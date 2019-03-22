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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Fanatik
22.03.2019 - 08:38, Son Güncelleme:

Deniz Türüç 31 milyon!

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Deniz Türüç 31 milyon!

Adı Galatasaray başta olmak üzere Avrupa takımlarıyla da anılan Deniz Türüç için Kayseri yönetimi fiyatı belirledi. Başarılı hücumcuya gelecek teklifler karşılığında 5 milyon Euro, yani 31 milyon TL talep edilecek.

Hollanda’nın Go Ahead Eagles takımından gelen ve her sezon üzerine koyarak devam eden Deniz Türüç yine transferin gözdesi haline geldi.

Sezonun ilk yarısında yaşadığı sakatlık sorununu atlatan ve tam olarak kendisini bulan başarılı oyuncu 3 gol, 4 asistlik performansıyla sezonun öne çıkan isimlerinden biri oldu.

Adı Galatasaray başta olmak üzere Hollanda’dan da birkaç takımla ciddi şekilde anılmaya başlayan Deniz’in gelecek sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini göz önünde bulunduran Kayserispor Yönetimi de kararını verdi. Buna göre gelecek resmi teklifler kabul edilecek.

Terim’in gözdesi

Geçtiğimiz dönemlerde bonservis bedeli 10 milyon Euro olarak açıklanan futbolcunun transfer ücreti bu kez daha düşük belirlendi.

26 yaşındaki Deniz için Kayserispor gelen teklifler için 5 milyon Euro talep edecek.

Fatih Terim’in ilk kez milli takıma aldığı ve şu anda da Ay-Yıldızlı takımda olan Deniz’i almak isteyen kulüpler 31 milyon TL’yi gözden çıkaracak.

Hollanda’da bir kez yılın oyuncusu seçilen Deniz Türüç, Süper Lig’de Kayserispor formasıyla çıktığı 136 karşılaşmada 28 gol, 21 asistlik performans sergiledi.

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Deniz Türüç'ün de kafilede yer aldığı A Milli Takımımız, Arnavutluk maçı için Tiran'a gitti...

A Milli Takımı Tiran'da2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda Arnavutluk ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, Tiran'a ulaştı.
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