İşte Şenol Güneş'in Arnavutluk maçı 11'i

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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A Milli Futbol Takımı 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'ndaki ilk maçında bu kaşma Arnavutluk deplasmanda karşı karşıya gelecek.
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15 yıl sonra yeniden Milli Takım'ın başına geçen teknik direktör Şenol Güneş Ay Yıldızlı takımın başında ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Şenol Güneş yeni döneminde çıkacağı ilk maçın 11'ini belirledi.
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Arnavutluk maçı öncesi kadroya çağırılan iki isimden Mehmet Topal ve İrfan Can Kahveci aday kadrodan çıkarılmıştı.
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Teknik direktör Şenol Güneş ilk sınavında hem tecrübeli hem de genç oyunculara şans görev verecek.
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İşte Güneş'in Arnavutluk maçı muhtemel 11'i:
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Mert Günok
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Gökhan Gönül
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Ozan Kabak
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Merih Demiral (Mahmut Tekdemir)
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Hasan Ali Kaldırım (Emre Taşdemir)
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Emre Belözoğlu
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Dorukhan Toköz
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Hakan Çalhanoğlu
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Yusuf Yazıcı
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Cenk Tosun
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Burak Yılmaz
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"Grubun belki de en kritik maçı"
EURO 2020 Elemeleri'nde H Grubu'nda yer alan A Milli Futbol Takımı, gruptaki ilk maçını Arnavutluk ile oynayacak. Futbol yorumcusu Uğur Meleke Arnavutluk - Türkiye maçı öncesi değerlendirmelerde bulundu.