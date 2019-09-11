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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
11.09.2019 - 21:55, Son Güncelleme:

Deni Milosevic: Sezonun ilk galibiyetini alacağımızı umuyorum

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Deni Milosevic: Sezonun ilk galibiyetini alacağımızı umuyorum

Konyaspor'un Boşnak oyuncusu Deni Milosevic, "3 tane zorlu maç oynadık. Bu maçlarda iyi performanslar sergilediğimizi düşünüyorum. Sadece gol yollarında biraz şanssızlıklar yaşadık diyebiliriz. Denizlispor’a karşı sezonun ilk galibiyetini alacağımızı umuyorum" dedi.

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, 4'üncü hafta deplasmanda karşılaşacakları Denizlispor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Boşnak oyuncu Deni Milosevic, "3 tane zorlu maç oynadık. Bu maçlarda iyi performanslar sergilediğimizi düşünüyorum. Sadece gol yollarında biraz şanssızlıklar yaşadık diyebiliriz. Çalışmaya devam ediyoruz, devam da edeceğiz. Denizlispor’a karşı sezonun ilk galibiyetini alacağımızı umuyorum" dedi.

"ZOR BİR MAÇ OLACAK"
Denizlispor maçının zor olacağına dikkat çeken Milosevic, "Denizlispor maçının tabiki de zorlu bir maç olacağını biliyoruz. Ancak bizim de çok kaliteli bir ekibimiz var. Galibiyeti alacak o yeteneğimiz ve potansiyelimiz var. Bütün hazırlıklarımızı kazanmak için yapıyoruz. Bunun için elimizden geleni yapacağız. Hem taraftarlarımızın güvenini kazanacağımıza hem de sezonun geri kalanı öncesinde onları mutlu edeceğimize inanıyorum" diye konuştu.

"ÖNEMLİ OLAN TAKIMIN KAZANMASIDIR"
Önemli olan kendi performansı değil, takımın performansı olduğunu söyleyen Milosevic, "Kişisel performanstan bahsetmek istemiyorum. Önemli olan her zaman takımın kazanmasıdır ve ne yaptığıdır. Bunun için takımım, taraftarlar ve kulübüm adına sahada elimden gelenin en iyisini vermeye çalışıyorum. Bunu yapmak zorundayım. Ama önemli olan kendi performansımdan önce her zaman takımımın kazanması" şeklinde görüş belirtti.

HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR
Süper Lig'in 4'üncü hafta maçında deplasmanda Yukatel Denizlispor’a konuk olacak yeşil beyazlılar günü akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla değerlendirdi. Kayacık Tesisleri’nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde oyuncular salonda iki grup halinde core ısınma ve ağırlık çalışması yaptı. Antrenmanın saha bölümü çabukluk hareketleri ile başlarken, 7’ye 4 oyun ve pas çalışması ile devam etti. Antrenman çift kale maç ile sona erdi. Antrenmana milli takımlardan dönen Deni Milosevic, Riad Bajic ve Erdon Daci de katıldı. Önceki gün yapılan antrenmanda sakatlanan ve tedavisine başlanılan Ali Çamdalı ile Paolo Hurtado ise takımdan ayrı çalıştı.

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