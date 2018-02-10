Demirkol'dan, Valbuena iddiası! Eğer oynarsa...
Ünlü Spor Yazarı Mehmet Demirkol, Başakşehir-Fenerbahça maçıyla ilgili flaş yorumlarda bulundu.
Demirkol, bugün Fanatik'teki köşe yazısında zirve yarışını yakından ilgilendirecek haftanın maçını masaya yatırırken, Arda Turan için de çarpıcı sözler sarfetti... İşte o yazıdan önemli bölümler...
- Gerek Başakşehir-Konya maçı gerekse Fenerbahçe’nin son iki maçta oynadıkları oyunlara bakınca, Aykut Kocaman’ın başlangıç planının ön alanda pres olması muhtemel. Hele de Emre yokken, Mossoro sahada olsa bile kasık sorununun performansını etkileme ihtimali varken... Aykut Kocaman’ın Avcı karşısında son 7 maçta kazanamamış olması da bu yönde psikolojik bir etki yapabilir.
- Başakşehir ideal kadrosuyla Konya’nın presinden çıkamadı. Kocaman özellikle Trabzon deplasmanında yaptığını orada da yapmak isteyecektir. Bu çerçevede Valbuena yedek başlayabilir. Avcı rahat ve kendisinden emin. Hatta sadece bu maçtan değil. Şampiyonluğu da ilk kez gerçek bir hedef olarak görüyor.
- Bu maçta yüzde 80 Arda’yla başlamasını bekliyorum. Ancak merkezde değil sol kanatta. Aykut Kocaman ön alan baskısına Başakşehir’in eksiklerini de düşünerek Valbuena’yı ekleyebilirse işi değiştirir.
- Emre olmayınca ev sahibi duran top kalitesinden kaybedecek. Fransız oynarsa Fenerbahçe sadece korner performansıyla bile maçı alabilir.
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