De Ligt'ten Ronaldo itirafı: "Beni Juventus'a çağırdı"
Uluslar Ligi finalinde Hollanda'yı 1-0 mağlup eden Portekiz kupayı müzesine götürdü. Mücadelenin önünde geçen olay ise maç sonu Cristiano Ronaldo ile Matthijs de Ligt arasında yaşandı.
Avrupa futbolunun milli takımlar düzeyindeki yeni turnuvası UEFA Uluslar Ligi'nde şampiyon, finalde Hollanda'yı 1-0 mağlup eden Portekiz oldu.
Karşılaşmaya damga vuran olay ise maç sonu yaşandı. Hollanda'nın genç yıldızı Matthijs de Ligt, mücadele sonrası Ronaldo ile tokalaştıkları sırada Portekizli yıldızın kendisine "Juventus'a transfer ol" dediğini söyledi. Başta Ronaldo'nun ne dediğini anlamadığını belirten De Ligt Hollanda basınından NOS'a yaptığı açıklamada, "Önce anlamadım ve güldüm. Sonra fark ettim" ifadelerini kullandı.
BARCELONA VE MANCHESTER UNITED İSTİYOR
19 yaşındaki futbolcu transferle ilgili henüz bir tercih yapmadığını da sözlerine ekledi. Özellikle bu sezon önemli bir çıkış yakalayan Ajax'ın genç defans oyuncusu, Barcelona ve Manchester United'ın transfer listesinde bulunuyor.
iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!
Ronaldo'nun Juventus formasıyla geride kalan sezondaki en iyi anları...
Yorumları Göster
Yorumları Gizle