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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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10.06.2019 - 10:59, Son Güncelleme:

De Ligt'ten Ronaldo itirafı: "Beni Juventus'a çağırdı"

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De Ligt'ten Ronaldo itirafı: "Beni Juventus'a çağırdı"

Uluslar Ligi finalinde Hollanda'yı 1-0 mağlup eden Portekiz kupayı müzesine götürdü. Mücadelenin önünde geçen olay ise maç sonu Cristiano Ronaldo ile Matthijs de Ligt arasında yaşandı.

Avrupa futbolunun milli takımlar düzeyindeki yeni turnuvası UEFA Uluslar Ligi'nde şampiyon, finalde Hollanda'yı 1-0 mağlup eden Portekiz oldu.

Karşılaşmaya damga vuran olay ise maç sonu yaşandı. Hollanda'nın genç yıldızı Matthijs de Ligt, mücadele sonrası Ronaldo ile tokalaştıkları sırada Portekizli yıldızın kendisine "Juventus'a transfer ol" dediğini söyledi. Başta Ronaldo'nun ne dediğini anlamadığını belirten De Ligt Hollanda basınından NOS'a yaptığı açıklamada, "Önce anlamadım ve güldüm. Sonra fark ettim" ifadelerini kullandı.

BARCELONA VE MANCHESTER UNITED İSTİYOR

19 yaşındaki futbolcu transferle ilgili henüz bir tercih yapmadığını da sözlerine ekledi. Özellikle bu sezon önemli bir çıkış yakalayan Ajax'ın genç defans oyuncusu, Barcelona ve Manchester United'ın transfer listesinde bulunuyor.

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