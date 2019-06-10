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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İsmail ER
10.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Dorukhan'a Juve kancası! | Beşiktaş transfer haberleri...

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Dorukhan'a Juve kancası! | Beşiktaş transfer haberleri...

Fransa maçına Merih Demiral’ı izlemek için gelen Juventus scout’ları Dorukhan’ı da listeye alırken kısa zamanda Beşiktaş’a resmi bir teklif yapılabileceği öğrenildi.

Milli Takım’ın Euro 2020 elemelerinde Fransa’yı 2-0 yendiği maçın yıldızlarından biri de şüphesiz Dorukhan Toköz’dü...

Teknik direktör Şenol Güneş, Beşiktaş’a kazandırdığı Dorukhan’ı son dünya şampiyonu karşısında ilk 11’de sahaya sürerken, genç oyuncu orta sahada oyunun her iki yönünü de kusursuz oynadı.

Nitekim Fransız gazeteleri de Dorukhan için ‘Pogba’yı bitiren adam’ manşetlerini attı. Zaten yaz transfer döneminin gözde isimlerinden olan Beşiktaş’ın yıldız isminin bu maçla beraber talipleri de arttı.

Almanya ve İspanya'dan ciddi talipler var!

Özellikle Merih’i izlemek için Konya’ya gelen Juventus scout’larının 23 yaşındaki oyuncuya hayran kaldığı öğrenildi. Aynı şekilde Atletico Madrid scout’ları da Dorukhan’ı listelerine aldılar. İki kulübün yetkililerinin de yakın zamanda Beşiktaş’ın kapısını çalmayı planlıyor.

Merih transferinde büyük aşama kat ettiği öne sürülen Juventus, Dorukhan Toköz’ü de transfer ederse gelecek sezon siyah beyazlı ekipte iki Türk futbolcu birden forma giymiş olacak. Ancak Dorukhan için tek talip Juve ve Atletico değil. Beşiktaş Almanya ve İspanya’da başka kulüplerden de teklif alıyor.

Başkan Orman en az 15 milyon euro istiyor!

Beşiktaş'ın geçen sezon bonservis bedeli ödemeden, 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor’dan transfer ettiği Dorukhan’a o dönem 700 bin Euro fiyat biçilirken, genç oyuncu ilk dönemlerde forma şansı bulmakta zorlandı.

Kasım ayından itibaren Şenol Güneş’in şans vermeye başladığı Dorukhan için yönetim devre arasında 1 milyon 750 Euro istiyordu.

İkinci yarıda form grafiğini iyice yükselten genç futbolcu için Başkan Fikret Orman’ın 15 milyon Euro’dan daha düşük bir teklifi kabul etmeyeceği gelen bilgiler arasında. Ancak genç futbolcu için şu ana kadar resmi bir teklif gelmedi.

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Dorukhana Juve kancası | Beşiktaş transfer haberleri...

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