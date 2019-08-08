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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Kaynak: Fanatik - Foto: Depophotos
08.08.2019 - 12:38, Son Güncelleme:

Daniel Sturridge bombası! Beşiktaş ve Galatasaray...

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Trabzonspor'dan gelen transfer teklifini reddettiği açıklanan Daniel Sturridge ile ilgili Ada basınından gündeme bomba gibi düşen bir transfer iddiası geldi. Golcü arayışında olan Beşiktaş ve Galatasaray'ın 29 yaşındaki santrforla yakından ilgilendiği öne sürüldü.

Trabzonspor Kulübü Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Liverpool'la sözleşmesi sona eren ve kendisine hala kulüp bulamayan Daniel Sturridge'e yaptıkları transfer teklifinden olumsuz yanıt aldıklarını söylemişti. Bonservisi elinde olan İngiliz golcüyle ilgili Ada basınından gelen son haberse gündeme bomba gibi düştü.

Turkish Football adlı internet sitesinin okuyucularıyla paylaştığı özel habere göre Burak Yılmaz'ın sakatlığı sonrası golcü arayışına geçen Beşiktaş ve yeni sezon öncesi kadrosunu bir santrforla güçlendirmek isteyen Galatasaray 29 yaşındaki santrforla yakından ilgileniyor. Haberde Trabzon'u yeterince tanımayan yıldız isim için İstanbul'un cezbedici bir faktör olabileceği ifade edildi.

Premier Lig'de yaz transfer dönemi bugün kapanıyor olsa da bonservisi elinde olan Sturridge, ilerleyen tarihlerde de herhangi bir İngiliz kulübüyle sözleşme imzalama hakkına sahip.

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