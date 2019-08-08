YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.
1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.
O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.
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Son Dakika: Galatasaray'Ä±n transfer hedefi Falcao evini boÅŸalttÄ± ve...
Cimbom adeta Falcao ile yatÄ±p, Falcao ile kalkÄ±yor... Ä°ÅŸte yaÅŸanan son dakika geliÅŸmesi...
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Menajer Ahmet Bulut Ã¶nceki gece eÅŸi AyÅŸe Bulut ile birlikte KolombiyalÄ± yÄ±ldÄ±z ve eÅŸi Lorelei Taron'u Monaco'daki evlerinde konuk edip baÅŸ baÅŸa yemek yedi.
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Bu gÃ¶rÃ¼ÅŸmede aradaki bÃ¼tÃ¼n pÃ¼rÃ¼zlerin giderilmesi sonrasÄ±nda Falcao'dan Ã§ok flaÅŸ bir hamle geldi.
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YÄ±ldÄ±z futbolcu, Monte Carlo'da 6 yÄ±l Ã¶nce taÅŸÄ±ndÄ±ÄŸÄ± evi boÅŸalarak bir otele yerleÅŸti.
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3 YILLIK Ä°MZA ATACAK
YaÅŸanan geliÅŸmeleri takip eden Falcao, Monaco forvet transferi yapar yapmaz ilk uÃ§akla Ä°stanbul'a gelecek.
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ArdÄ±ndan da kendisini 3 yÄ±llÄ±ÄŸÄ±na G.SaraylÄ± yapacak imzayÄ± atacak.Â
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FransÄ±z basÄ±nÄ±na gÃ¶re Monaco, Ben Yedder ve Mitchy Batshuayi'nin transferi iÃ§in uÄŸraÅŸÄ±yor. Hem Galatasaray hem Falcao, Monaco'nun bir an Ã¶nce forvet almasÄ±nÄ± bekliyor.
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Galatasaray, SÃ¼per Kupa finalinde Akhisar'Ä± Belhanda'nÄ±n golÃ¼yle 1-0 maÄŸlup etti ve kupanÄ±n sahibi oldu. SarÄ± kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± ekibin tecrÃ¼beli file bekÃ§isi Muslera'nÄ±n kupa paylaÅŸÄ±mÄ±nÄ±n altÄ±na Falcao'dan "Cimbombom" cevabÄ± geldi.
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Gelen bu cevaba tam 157 bin beÄŸeni yapÄ±ldÄ±. UruguaylÄ± file bekÃ§isi, Falcao'nun bu paylaÅŸÄ±mÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, "Galatasaray'a gel idol" cevabÄ±nÄ± verdi.
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GalatasaraylÄ± futbolcu Ryan Donk da Falcao'nun yorumuna cevap veren isimlerden oldu. HollandalÄ± futbolcu KolombiyalÄ± golcÃ¼ye, "Gel, bir hafta sonra sezon baÅŸlÄ±yor" mesajÄ±nÄ± yolladÄ±.Â
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ALBAYRAK TAKÄ°P EDÄ°YOR
TÃ¼m bu yorumlarÄ±n ardÄ±ndan Abdurrahim Albayrak, Radamel Falcao'yu takip etmeye baÅŸladÄ± ve gÃ¶nderilerini beÄŸendi.
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JARDÄ°M: KALMASINI Ä°STÄ°TÄ°YORUM AMA...
Monaco Teknik DirektÃ¶rÃ¼ Leonardo Jardim, Falcao'nun takÄ±mda kalmasÄ±nÄ± istediÄŸini sÃ¶yledi. Ancak Jardim, "Falcao neler dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ aÃ§Ä±kladÄ±. Bu konuyu yÃ¶netime bÄ±raktÄ±m, karÄ±ÅŸmÄ±yorum" diye konuÅŸtu.
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HÃ¼rriyet Galatasaray muhabiri Ali Naci KÃ¼Ã§Ã¼k'Ã¼n haberine gÃ¶re; YÄ±lda 5 milyon Euro garanti para ve 2 milyon Euroâ€™ya ulaÅŸan bonuslar karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda 2+1 yÄ±llÄ±k anlaÅŸma saÄŸlanan Falcao, imzayÄ± attÄ±ÄŸÄ± an ilk sezonun garanti Ã¼cretini peÅŸin alacak.
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Atletico Madrid ve Portoâ€™dan gelen teklifleri deÄŸerlendirmeye dahi almayÄ±p Galatasarayâ€™a â€˜Evetâ€™ diyen ve bonservis sorununun Ã§Ã¶zÃ¼lmesini bekleyen Radamel Falcao ile yapÄ±lan sÃ¶zlÃ¼ anlaÅŸma ilgili Ã¶nemli bir detay daha ortaya Ã§Ä±ktÄ±...
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Monacoâ€™da forma giyen dÃ¼nyaca Ã¼nlÃ¼ santrforun transferini gerÃ§ekleÅŸtirmek iÃ§in seferberlik ilan ederek kulÃ¼bÃ¼n tÃ¼m imkanlarÄ±nÄ± zorlayan baÅŸkan Mustafa Cengiz ve yÃ¶netimi yÄ±ldÄ±z isme ilk sezonun parasÄ±nÄ± peÅŸin olarak verecek.
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Galatasaray yÃ¶netimi, futbolcunun maliyeti zaten yÃ¼ksek olduÄŸu iÃ§in bonservis bedeli vermek istemiyor. Monaco ise 3 milyon Euroâ€™da diretiyor.
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SarÄ± kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± yÃ¶netimin Falcaoâ€™yu bir an Ã¶nce Ä°stanbulâ€™a getirmek adÄ±na Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.