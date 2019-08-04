Daniel Pancu'nun Beşiktaş hayali
Beşiktaş'ın unutulmaz 2002-2003 sezonu şampiyonluğuna büyük katkı veren Daniel Pancu, siyah-beyazlıları unutmuyor.
Romanya'nın Rapid Bükreş takımında kariyerine teknik direktör olarak devam eden Rumen teknik adam, ülkesinde katıldığı bir televizyon programında, 10 sene içinde Beşiktaş'ta teknik direktör olmayı hayal etiğini söyledi.
Teknik direktörlük kariyerine yeni başlayan 41 yaşındaki çalıştırıcı, 2002 ve 2006 yılları arasında siyah-beyazlılarda forma giydi.
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