Haber Giriş: 18.01.2020 - 16:27,
Damien Comolli'nin Türkiye'deki son fotoğrafı
Fenerbahçe'deki görevinden istifa eden Fransız sportif direktör Damien Comolli, Türkiye'den ayrıldı.
Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç ile yaşadığı çalkantılı sürecin ardından görevinden istifa eden Fransız sportif direktör Damien Comolli, İstanbul'dan ayrıldı.
Haber Global'de yer alan habere göre; Fransız spor adamını İstanbul Havalimanı'nda kimse uğurlamaya gelmedi.
Türkiye macerasını noktalayan Damien Comolli, İstanbul Havalimanı'nda tek başına görüntülendi.
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