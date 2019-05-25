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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena / DIŞ HABERLER
25.05.2019 - 14:47, Son Güncelleme:

Cüneyt Çakır'ın en yakın arkadaşı William Collum

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Cüneyt Çakır'ın en yakın arkadaşı William Collum
Foto: AP

BBC Sport'ta dünyaca ünlü hakem William Collum'un verdiği röportaj epey dikkat çekti. William Collum, Cüneyt Çakır ile pozisyonların videolarını birbirlerine gönderdiklerini ve fikir alışverişi yaptıklarını açıkladı.

Cumartesi günü kariyerinde üçüncü kez İskoçya Kupası finali yönetecek olan 40 yaşındaki hakem, önemli ifadelerinin içinde Cüneyt Çakır'a da yer verdi.

Çakır'ın en yakın arkadaşlarından biri olduğunu söyleyen Collum, onunla tanışma sürecini şöyle anlattı:

"Telefonuma 60'tan fazla destek mesajı geldi. Bunlardan birisi de, en yakın arkadaşlarımdan, Türkiye'den, dünyanın en iyi hakemlerinden biri olay Cüneyt Çakır'dı. Liverpool - Barcelona rövanş maçını yönetti ve cuma sabahı bana iyi dileklerde bulundu."

"Onunla 2006'da tanıştık. İkimiz de FIFA listesindeydik ve o günden bu yana çok samimiyiz. Her zaman birbirimize pozisyonları göndererek yorumlarımızı paylaşıyoruz. Bu konuda sözünü sakınmayan dürüst biri. Her zaman size gerçeği söyleyen, eleştiriden geri durmayan bir arkadaşınız olmalı"

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Cüneyt Çakırın en yakın arkadaşı William Collum

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