Cüneyt Çakır'ın en yakın arkadaşı William Collum
BBC Sport'ta dünyaca ünlü hakem William Collum'un verdiği röportaj epey dikkat çekti. William Collum, Cüneyt Çakır ile pozisyonların videolarını birbirlerine gönderdiklerini ve fikir alışverişi yaptıklarını açıkladı.
Cumartesi günü kariyerinde üçüncü kez İskoçya Kupası finali yönetecek olan 40 yaşındaki hakem, önemli ifadelerinin içinde Cüneyt Çakır'a da yer verdi.
Çakır'ın en yakın arkadaşlarından biri olduğunu söyleyen Collum, onunla tanışma sürecini şöyle anlattı:
"Telefonuma 60'tan fazla destek mesajı geldi. Bunlardan birisi de, en yakın arkadaşlarımdan, Türkiye'den, dünyanın en iyi hakemlerinden biri olay Cüneyt Çakır'dı. Liverpool - Barcelona rövanş maçını yönetti ve cuma sabahı bana iyi dileklerde bulundu."
"Onunla 2006'da tanıştık. İkimiz de FIFA listesindeydik ve o günden bu yana çok samimiyiz. Her zaman birbirimize pozisyonları göndererek yorumlarımızı paylaşıyoruz. Bu konuda sözünü sakınmayan dürüst biri. Her zaman size gerçeği söyleyen, eleştiriden geri durmayan bir arkadaşınız olmalı"
William Collum'un yönettiği ve Liverpool'un Barcelona karşısında tarihi bir geri dönüş gerçekleştirdiği maçın ardından ortaya bu güzel görüntüler çıkmıştı...
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