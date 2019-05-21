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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
21 Mayıs 2019 - 11:53,

Muhammed Salah'ın görüntüleri şaşırttı

Premier Lig ekibi Liverpool'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah'ın uçaktaki görüntüleri şaşırttı.

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İngiliz ekibi 1 Haziran'da Tottenham ile oynayacakları Şampiyonlar Ligi finali öncesi kamp için Marbella'ya gitti.

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Alex Oxlade-Chamberlain yolculuk sırasında uçakta çektiği videoları sosyal medya hesabından yayınladı.

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Chamberlain'in yayınladığı videoda Muhammed Salah'ın uyamak için seçtiği ilginç yöntem ortaya çıktı.

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Yıldız futbolcu takım arkadaşları oturduğu koltukta uyumaya çalışırken, uçağın arka kısmındaki koltukların arkasında yere yatarak uyumaya çalıştı.

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Chamberlain'in kendisini çektiği farkeden Salah, gülümsedikten sonra uyumaya devam etti.

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Liverpoollu diğer futbolcular da takım arkadaşlarının yerde uyumaya çalıştığı fark edince şaşkınlıklarını gizleyemedi.

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Salah ise arkadaşlarının gülüşmelerine ve konuşmalarına aldırmadan uyumaya devam etti.

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Alex Oxlade-Chamberlain yaptığı paylaşımda Salah'ın görüntelerini takipçilerine "Salah, ne yaptığını açıklamak ister misin?", "Mısır krallarının da uykuya ihtiyacı vardır"

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"Mısır Anıtı, insanların ilgisini çekmeye başladı" ve "Mısır kralları asla uyandırılamaz ve kendileri isteyene kadar da kalkmaz, hiçbir sesi de duymazlar" ifadeleriyle yayınladı.

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Salah'ın City maçındaki performansından kesitler...

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