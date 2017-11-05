Cüneyt Çakır'dan skandal karar

Bifouma'nın Eren Albayrak'ın ayağına basarak yere düştüğü pozisyonda Cüneyt Çakır penaltı noktasını gösterdi. Cüneyt Çakır'ın verdiği bu karar büyük tepki çekti.
Spor Toto Süper Lig'de Demir Grup Sivasspor ile Atiker Konyaspor arasında oynanan maçta hakem Cüneyt Çakır'ın kararı maça damga vurdu.
Atiker Konyaspor'un 1-0 üstünlüğü sürerken, Demir Grup Sivasspor'un atağında Thievy Bifouma rakip ceza sahası içinde yerde kaldı. Atiker Konyasporlu Eren Albayrak'ın ayağına basarak yere düşen Thievy Bifouma için hakem CÜneyt Çakır penaltı düdüğünü çaldı.
Cüneyt Çakır'ın penaltı kararı sonrası Atiker Konyaspor büyük bir şok yaşarken, itirazlarda bulundular. Ancak bu itirazlar sonuç vermedi ve Cüneyt Çakır kararını değiştirmedi.