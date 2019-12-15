Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı! Shane Larkin...

Anadolu Efes'te bu sezon harikalar yaratan ve geçtiğimiz günlerde Bayern Münih potalarına 49 sayı atarak Euroleague tarihinin bir maçta en çok sayı atan oyuncusu olan Shane Larkin için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan flaş açıklamalar geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'li basketbolcu Larkin hakkında ''Vatandaşlık konusunda biz gereğini yaparız. Böyle başarılı bir basketçiyi milli takımımızda da görmek isteriz.'' sözlerini kullandı.

''EURO 2020 İÇİN BAKÜ'YE GİDEBİLİRİM''

A Milli Futbol Takımımız'ın EURO 2020 macerası hakkında da konuşan Erdoğan, ''Bakü'deki maçlara gitme durumum olabilir. Roma'ya gidemeyebilirim.'' dedi.

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