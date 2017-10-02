Cumhurbaşkanı Erdoğan Kulüpler Birliği'ni kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kulüpler Birliği Vakfı'nı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kulüpler Birliği’ni kabul etti. Saat 15.00’te başlayan kabul töreni yaklaşık bir buçuk saat sürdü. Toplantıda Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Dursun Özbek'in yanı sıra tüm Süper Lig kulüplerinin başkanları yer aldı. Ayrıca Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın da yer aldığı toplantıda kulüplerle ilgili genel konular masaya yatırıldı.

Toplantı sonunda Kulüpler Birliği Başkanı Dursun Özbek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir plaket hediye etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da tüm katılımcılara birer hediye taktim etti.