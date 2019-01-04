Cuma namazı çıkışı F.Bahçeli futbolculara yoğun ilgi!
Antalya'da kamp yapan ekiplerden Fenerbahçe, Kayserispor, Boluspor, Antalyaspor ve birçok takımın futbolcuları, Cuma namazını Belek'te bulunan Hacı Zahide Tamince Camii'nde kıldı.
İkinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdüren takımların bazıları, Cuma namazını Belek'te bulunan Hacı Zahide Tamince Camii'nde kıldı.
Cuma namazı çıkışında özellikle Fenerbahçeli futbolculara yoğun ilgi vardı. Sarı-lacivertlilerin orta sahadaki önemli isimlerinden Yassine Benzia, kıyafetiyle dikkat çekti.
Fenerbahçe forması giyen Benzia ve Aatif'ın, Antalyaspor'da oynayan Aly Cissokho, Doukara ve Mevlüt Erdinç'le yaptıkları sohbet dikkatlerden kaçmadı.
Cuma namazına gelen vatandaşlar, özellikle Fenerbahçe forması giyen isimlerle fotoğraf çektirebilmek için adeta birbirleriyle yarıştı.
Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Yorumları Göster
Yorumları Gizle